Οι καλύτερες στιγμές στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Ατρόμητου που έληξε 0-0.

Ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στο Παγκρήτιο σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο, ενώ στο δεύτερο ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο στο 60', διότι προηγήθηκε φάουλ του Μπουχαλάκη στον Καραμάνη.

Στο τέλος ο ΟΦΗ με τον Χατζηγιοβάνη αναζήτησε το γκολ, αλλά δεν το βρήκε. Στο 73' ο Χατζηγιοβάνης νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη και στη συνέχεια σε σέντρα του νεαρού εξτρέμ, ο Φούντας σε κενή εστία αστόχησε σε κεφαλιά.

Τα highlights του αγώνα