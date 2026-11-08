ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στο Παγκρήτιο σε ένα μέτριο ποιοτικά ματς.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάκιστο, ενώ στο δεύτερο ακυρώθηκε γκολ του Κόντρο στο 60', διότι προηγήθηκε φάουλ του Μπουχαλάκη στον Καραμάνη.
Στο τέλος ο ΟΦΗ με τον Χατζηγιοβάνη αναζήτησε το γκολ, αλλά δεν το βρήκε. Στο 73' ο Χατζηγιοβάνης νικήθηκε από τον Χουτεσιώτη και στη συνέχεια σε σέντρα του νεαρού εξτρέμ, ο Φούντας σε κενή εστία αστόχησε σε κεφαλιά.
Τα highlights του αγώνα
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