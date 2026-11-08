Ο ΟΦΗ δεν είχε την φρεσκάδα μετά την μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά και με το 0-0 κόντρα στον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην πρώτη 4άδα της βαθμολογίας.

Ο ΟΦΗ άργησε να βγάλει ενέργεια μετά τη μεγάλη νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, ο Ατρόμητος έκλεισε τους χώρους, ήταν ανασταλτικά πειθαρχημένος, αλλά ακίνδυνος επιθετικά και μοιραία στο Παγκρήτιο το ματς δεν είχε σκορ.

Το 0-0 θεωρείται δίκαιο κι αν δεν υπήρχε η φάση του 60', όπου ακυρώθηκε γκολ των Κρητικών και η είσοδος του Χατζηγιοβάνη, που έδωσε πνοή στην ομάδα του, αλλά όχι και γκολ, το ματς θα ήταν ακόμα χειρότερο απ' όσο φανερώνει και το αποτέλεσμα.

Ο ΟΦΗ πέταξε δύο βαθμούς εντός κι έχασε την ευκαιρία να μπει στην τετράδα, ενώ οι Περιστεριώτες παραμένουν πολύ χαμηλά, ωστόσο, δείχνουν βελτιωμένοι το τελευταίο διάστημα.

Η διάταξη των ομάδων

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε με τον Λίλο στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα ήταν οι Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας. Ο Ντίκμαν ήταν δεξί μπακ χαφ, ο Αθανασίου αριστερό και οι Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης στα άξονα. Τριάδα στην επίθεση ήταν οι Νους, Φούντας, Κόντρο.

Ο τεχνικός του Ατρόμητου Ντούσαν Κέρκεζ είχε τον Χουτεσιώτη στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Μουντές, αριστερό ο Παπαδόπουλος και στόπερ οι Τσακμάκης, Σταυρόπουλος. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Μουτουσαμί, Καραμάνης, δεξιά στην επίθεση ο Οφόρι, αριστερά ο Σερτζίνιο και ο Τσούμπερ πίσω από τον Περέα.

Κακό παιχνίδι

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες δεν πήραν ρίσκα. Οι φάσεις ήταν ελάχιστες και δεν υπήρχε ρυθμός. Ο ΟΦΗ μετά το σπουδαίο διπλό στο Βουκουρέστι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, δεν είχε την απαραίτητη ενέργεια, ενώ οι Περιστεριώτες έκλεισαν τους χώρους και επιχείρησαν να χτυπήσουν με τους Οφόρι, Σερτζίνιο και Τσούμπερ, αφού η μπάλα δεν πήγαινε εύκολα στον Περέα.

Ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 13' όταν η κεφαλιά του Κρίζμανιτς έφυγε λίγο άουτ και η επόμενη ήταν στο 33'. Γύρισμα του Ντίκμαν, σουτ του Φούντα από το ύψος του πέναλτι έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

Ακυρώθηκε γκολ

Ανάλογη εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, στην πρώτη φάση μπήλε γκολ, που τελικά δεν μέτρησε. Στο 60' ο ΟΦΗ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, λοιπόν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Ωραία μπαλιά του Νους, εκτέλεση του Κόντρο στην κίνηση για το 1-0. Ο Πολυχρόνης έδειξε σέντρα, όμως, οι Παπαδόπουλος, Ζαμπαλάς τον κάλεσαν στο VAR, διότι ο Ατρόμητος ζήτησε φάουλ στην αρχή της φάσης. Ο Πολυχρόνης εξέτασε τη φάση και ο Μπουχαλάκης φάνηκε να πατάει τον Καραμάνη. Έτσι, το γκολ ακυρώθηκε και δόθηκε το φάουλ σε καλή θέση για τους Περιστεριώτες, όμως, ο Τσούμπερ σημάδεψε το τείχος.

Ο Κόντης έβλεπε την ομάδα του να είναι μπλοκαρισμένη, πέρασε στο ματς Αϊτόρ, Χατζηγιοβάνη κι άμεσα πίεσε για το γκολ. Στο 73' τρομερό βολέ του Χατζηγιοβάνη εκτός περιοχής απέκρουσε ο Χουτεσιώτης στη δεξιά γωνία. Στο επόμενο λεπτό ο Αϊτόρ έδωσε στον Χατζηγιοβάνη και το πλασέ του τελευταίου κόντραρε σε κόρνερ.

Στο 79' σέντρα του Χατζηγιοβάνη από δεξιά, σε άδεια εστία στο δεύτερο δοκάρι ο Φούντας δεν έβαλε καλά το σώμα του και η κεφαλιά του πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι!

Το ματς έκλεισε με μία τελική για τον Ατρόμητο. Στο 97' μακρινό σουτ του Τσαντίλα με το δεξί έφυγε ένα μέτρο από το αριστερό δοκάρι.

MVP: Ο Χατζηγιοβάνης έπαιξε περίπου 27 λεπτά με τις καθυστερήσεις και πάλεψε να αλλάξει την εικόνα του ΟΦΗ. Το κατάφερε, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Ο Μουντές στον αντίποδα έσβησε τον Νους.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό ματς από Ντίκμαν για τους γηπεδούχους και Τσακμάκη, Καραμάνη για τους Περιστεριώτες.

Ο αδύναμος κρίκος: Ο Νους δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, ενώ και ο Περέα ήταν ακίνδυνος για τους φιλοξενούμενους.

Η «γκάφα»: Την έκανε ο Μπουχαλάκης στη φάση του γκολ, που δεν μέτρησε, αλλά αν δεν έκανε φάουλ, μπορεί να υπήρχε κίνδυνος για την ομάδα του. Γκάφα, μπορεί να θεωρηθεί και η μεγάλη ευκαιρία του Φούντα.

Το «στραγάλι»: Ο Πολυχρόνης έχασε τη φάση του 60'. Δεν υπήρξε άλλη δύσκολη φάση, σχετικά καλή διαιτησία.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Δίκαιο το 0-0. Οι Κρητικοί άργησαν να πάρουν μπροστά κι όταν το έκαναν με τον Χατζηγιοβάνη δεν βρήκαν το γκολ της νίκης.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς (46' λ.τρ. Σιέλης), Νικολάου (87' Μπόρχα Γκονζάλεθ), Πούγγουρας, Ντίκμαν (68' Χατζηγιοβάνης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68' Καραχάλιος), Νους (71' Αϊτόρ), Φούντας, Κόντρο.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος (84' Ούρονεν), Μουτουσαμί (84' Τσιγγάρας), Καραμάνης, Οφόρι (72' Λύρατζης), Τσούμπερ, Σερτζίνιο (69' Πνευμονίδης), Περέα (84' Τσαντίλας).

