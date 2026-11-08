Ο Αστέρας Τρίπολης και η Καλαμάτα πάλεψαν για τη νίκη αλλά δεν τα κατάφεραν με το 1-1 να μένει ως το τέλος. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ωραία γκολ, δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες, ο Αστέρας Τρίπολης με την Καλαμάτα έμειναν στο 1-1 παίρνοντας από έναν βαθμό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ αλλά και τις καλύτερες στιγμές που ήταν και πολλές.