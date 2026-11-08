Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Τα highlights του ματς
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Ο Αστέρας Τρίπολης και η Καλαμάτα πάλεψαν για τη νίκη αλλά δεν τα κατάφεραν με το 1-1 να μένει ως το τέλος. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της συγκεκριμένης αναμέτρησης.
Σε ένα παιχνίδι που είχε δύο ωραία γκολ, δύο δοκάρια και πολλές ευκαιρίες, ο Αστέρας Τρίπολης με την Καλαμάτα έμειναν στο 1-1 παίρνοντας από έναν βαθμό. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ αλλά και τις καλύτερες στιγμές που ήταν και πολλές.
@Photo credits: INTIME
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