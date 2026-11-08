Ο Μπολίβαρ με εκπληκτικό γκολ στο 67' ισοφάρισε το 1-0 του Μακέντα από το 45' +2' και η Καλαμάτα πήρε ισοπαλία από τον Αστέρα στην Τρίπολη – Δύο δοκάρια η Καλαμάτα στις καθυστερήσεις.

Σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε άσχημα με ένα μέτριο έως κακό ημίχρονο και ένα εξαιρετικό δεύτερο. Αστέρας Τρίπολης και Καλαμάτα πέτυχαν από ένα γκολ και με το 1-1 πήραν από έναν βαθμό. Με αυτόν οι Αρκάδες έφτασαν τους 7 και ανέβηκαν στην 11η θέση, ενώ οι Μεσσήνιοι στους 12 και παρέμειναν στην οκτάδα.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο γηπεδούχος Αστέρας Τρίπολης του Γκονσάλο Φέιο κατέβηκε με 4-3-3 και τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, τους Σίλβα Χρυσόπουλο στα στόπερ, τον Μέντες αριστερό μπακ και τον Κώτσιρα δεξί. Οι Γκονζάλες, Κουρμπέλης και Μπουζούκης ήταν η τριάδα στην μεσαία γραμμή και οι Ορόσκο, Μακέντα και Κιμπιόκα στην επίθεση.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας κατέβασε την Καλαμάτα με 4-2-3-1 και τον Γκέλιο στο τέρμα, τους Στρούγγη, Ροντρίγκες στα στόπερ, τον Καλουτσικίδη δεξί στόπερ, τον Αλόνσο αριστερό και τους Ντιαρά Κατάλντι αμυντικά χαφ. Οι Μορέιρα, Χάμζα και Σίγκουρτσον από αριστερά προς τα δεξιά ήταν πίσω από τον Κουρμινόφσκι.

Τρεις φάσεις, ένα γκολ στο πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που όσον αφορά το θέαμα ήταν από μέτριο έως κακό, καθώς καμία ομάδα δεν μπορούσε να κάνει το παιχνίδι της και να απειλήσει τον αντίπαλο.

Ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα είδαμε τρεις φάσεις. Ένα σουτ του Μπουζούκη που έφυγε άουτ, μια ωραία προσπάθεια του Κουρμινόφσκι που ήταν ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία και το γκολ.

Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις ο Μποζούκης βρήκε τον Ορόσκο, αυτός έβγαλε την σέντρα και ο Μακέντα με κεφαλιά σκόραρε για να κάνει το 1-0, στην τελευταία στιγμή του ημιχρόνου.

Εξαιρετικό το δεύτερο με μαγικό γκολ του Μπολίβαρ

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, με τις δύο ομάδες να χάνουν την μία μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη. Αρχικά οι γηπεδούχοι στο 56' έφυγαν στην κόντρα με τον Κιμπιόκα αντί να κάνει την πάσα, να κάνει το σουτ και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ. Τρία λεπτά αργότερα ο Μπολίβαρ έπιασε το δυνατό σουτ με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και στο 66' ο Ορόσκο έκανε ότι και πριν ο Καμπιόκο, αντί να πασάρει σούταρε με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ χάνοντας ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του.

Μαγικό γκολ για το 1-1

Στο επόμενο λεπτό είχαμε το γκολ, όχι της αγωνιστικής, αλλά και της χρονιάς θα λέγαμε. Ο Μπολίβαρ από πλάγια και σχεδόν δίπλα στην γραμμή του άουτ, έπιασε ένα μαγικό σουτ στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου και κάνοντας έτσι το 1-1.

Δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις οι φιλοξενούμενοι

Ο αγώνας και μετά το 1-1 συνέχισε να είναι γρήγορος με την Καλαμάτα στο επόμενο λεπτό της γκολάρας του Μπολίβαρ να φτάνει μια ανάσα από το 1-2 με τον Χαμζά να κάνει την κεφαλιά και τον Παπαδόπουλο να διώχνει εξαιρετικά.

Οι Μεσσήνιοι δεν σταμάτησαν να πιέζουν αλλά στις καθυστερήσεις η ατυχία τους χτύπησε για τα καλά την πόρτα, καθώς είχαν δύο δοκάρια. Το πρώτο με τον Μπολίβαρ ο οποίο μετά το τραγικό λάθος του Παπαδόπουλου έκανε την κεφαλιά με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι και το δεύτερο ο Καλουτσικίδης που έκανε το σουτ η μπάλα κόντραρε και σταμάτησε πάλι στο δοκάρι με το 1-1 να μένει ως το τέλος.