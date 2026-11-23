Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο στην κάμερα της ΝOVA μετά την ήττα του Αστέρα AKTOR από τον Άρη στην Τρίπολη.

O Αστέρας AKTOR έκανε την πρώτη του ήττα επί ημερών Γκονσάλο Φέιο, καθώς έχασε στην Τρίπολη από τον Άρη, από αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στην τελευταία φάση του ματς.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να είναι παρούσα σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και παράλληλα εξέφρασε την πίστη του πως θα έρθει και μια... ανάλογη νίκη.

Οι δηλώσεις του Γκονσάλο Φέιο

«Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ο Άρης βελτιώθηκε, ήταν καλύτερος και κυρίως δεν ήμασταν καλοί είχαμε την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι αμυνθήκαμε σωστά.

Πρέπει να είσαι παρών και ζωντανός σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ένα ματς μπορεί να το κερδίσεις ή να το χάσεις από το πρώτο ή στο τελευταίο λεπτό. Πάντως είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και εμείς στο τελευταίο λεπτό με αυτό που είδα από την ομάδα μου σήμερα».