Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Με τέσσερις αλλαγές το «τριφύλλι» κόντρα στον «Γηραιό»
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγο πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προβαίνει σε τέσσερις αλλαγές.
Κάτω από την εστία ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόνγκελεν. Στα δεξιά παρέμεινε ο Καλάμπρια ενώ στα αριστερά ο Κυριακόπουλος άφησε τη θέση του στον Σαλάχ-Εντίν.
Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Λούζα και Καμαρά, αφού ο Κάνγκουα αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την ΑΕΚ ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Ταμπόρδα θα είναι δεξιά και ο Αντίνο αριστερά.
Το δίδυμο στην επίθεση θα αποτελείται από τους Τεττέη και Ντέσερς.
Στον πάγκο βρίσκονται: Κότσαρης, Τσάβες, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Τσάπρας, Kυριακόπουλος, Τσιβιέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Λιβάι, Πελίστρι, Ραστόντερ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.
The XI is out 🔔 #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/h1kJriPgQf— Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 8, 2026
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