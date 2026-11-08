Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Με τέσσερις αλλαγές το «τριφύλλι» κόντρα στον «Γηραιό»

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Με τέσσερις αλλαγές το «τριφύλλι» κόντρα στον «Γηραιό»

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Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Ηρακλή, όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού λίγο πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή (17:30-SKAI-Live απ' το Gazzetta) για την 10η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να προβαίνει σε τέσσερις αλλαγές.

Κάτω από την εστία ο Πένια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Ντε Φράι και ο Φαν Ντρόνγκελεν. Στα δεξιά παρέμεινε ο Καλάμπρια ενώ στα αριστερά ο Κυριακόπουλος άφησε τη θέση του στον Σαλάχ-Εντίν.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Λούζα και Καμαρά, αφού ο Κάνγκουα αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με την ΑΕΚ ενώ στα «φτερά» της επίθεσης ο Ταμπόρδα θα είναι δεξιά και ο Αντίνο αριστερά.

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Το δίδυμο στην επίθεση θα αποτελείται από τους Τεττέη και Ντέσερς.

 

Στον πάγκο βρίσκονται: Κότσαρης, Τσάβες, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Τσάπρας, Kυριακόπουλος, Τσιβιέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Λιβάι, Πελίστρι, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Λούζα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη, Ντέσερς.

@Photo credits: INTIME
     

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