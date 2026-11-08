Οι επιλογές της ενδεκάδας στις οποίες φαίνεται να καταλήγει ο Τζέικομπ Νίστρουπ για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον Ηρακλή (17:30, SKAI, Live απ' το Gazzetta) στο «Καυτανζόγλειο» για την 17η αγωνιστική της Superleague προκειμένου να πάρει τη νίκη να πάει πρώτος στη διακοπή των εθνικών ομάδων κάνοντας το 8/8 σε όλες τις διοργάνωσης, έπειτα από την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Οι «πράσινοι» δεν θα μπορέσουν να έχουν μαζί τους τον... 12ο παίκτη τους, τον κόσμο τους, αφού υπήρξε απαγόρευση μετακίνησης από την αστυνομία κι έτσι η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων και των οπαδών τους για 1.000-1.500 εισιτήρια, δεν γινόταν να υλοποιηθεί.

Το «τριφύλλι» δεν θα έχει απουσίες, πέραν των γνωστών, δηλαδή τον Κάνγκουα, ο οποίος αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα την περασμένη αγωνιστική ενάντια στην ΑΕΚ, τον Κρίστιασεν, που είναι ανέτοιμος και τους μακροχρόνια απόντες Ουναΐ, Ίνγκασον και Παντελίδη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού όπως την επέλεξε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για το ματς με τον «Γηραιό»

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

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Οι σκέψεις του Νίστρουπ για τους 11 που θα φέρουν το 8/8

Ο Δανός τεχνικός δεδομένα δεν θα πάει σε πολλές αλλαγές ούτε και κόντρα στον Ηρακλή, αφού θέλει η ομάδα του να κάνει το... καθήκον της απέναντι στον «Γηραιό» και να παραμείνει έτσι στην κορυφή και για τη δεύτερη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Πιθανότατα θα δούμε και πάλι αυτό το 4-4-2, το οποίο εφαρμόζει περισσότερο στα τελευταία ματς της ομάδας. Ο Πένια θα είναι δεδομένα κάτω από τα δοκάρια για ακόμη ένα παιχνίδι. Μπροστά θα βρίσκονται και πάλι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στα δύο άκρα της άμυνας δεν είναι απίθανο να δούμε και πάλι τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο, αφού πήγαν εξαιρετικά στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, χωρίς όμως να αποκλείεται μία αλλαγή, με τον Σαλάχ-Εντίν να έχει σαφές προβάδισμα σε σχέση με τον Τσάπρα.

Τι λέει Σαλόνικα ; #Panathinaikos #PAOFC #slgr #IRAPAO https://t.co/oyeZ3bkgRW — Panathinaikos F.C. (@paofc_) November 7, 2026

Στη μεσαία γραμμή η απουσία του Κάνγκουα κάνει την παρουσία των Καμαρά και Λούζα δεδομένη για το παιχνίδι αυτό. Στις δύο θέσεις των εξτρέμ υπάρχουν τρεις παίκτες για δύο θέσεις, με τους Ταμπόρδα, Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία να διεκδικούν, αλλά τους δύο τελευταίους να φαίνεται να έχουν τον πρώτο λόγο τούτη την ώρα.

Στην κορυφή της επίθεσης το γεγονός πως οι Τεττέη και Ντέσερς δεν ξεκίνησαν κόντρα στους Βούλγαρους μεσοβδόμαδα συνηγορεί στο γεγονός πως θα ξεκινήσουν βασικοί κόντρα στον «Γηραιό».