Παρά την απαγόρευση της αστυνομίας, 800 οπαδοί του Παναθηναϊκού δίνουν δυναμικό παρών στις κερκίδες του Καυταντζογλείου για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή. Αποστολή: Νίκος Αθανασίου.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αποδείξει πως χρειάζεται απλά μία σπίθα για να τη μετατρέψει σε πυρκαγιά και η φετινή πορεία του Τριφυλλιού έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό δέσιμο ανάμεσα στην ομάδα και τους οπαδούς.

Οι φίλοι των ''πρασίνων'' παρά την απαγόρευση της αστυνομίας για την παρουσία τους στο Καυταντζόγλειο και το σημερινό παιχνίδι με τον Ηρακλή, δίνουν το παρών στις κερκίδες του σταδίου, έχοντας προμηθευτεί εισιτήρια από τους οπαδούς των ''κυανολεύκων'', με τους οποίους διατηρούν άριστες σχέσεις. Μία νίκη του οπαδικού κόσμου που δίνει το παράδειγμα και δείχνει τον δρόμο για το μέλλον.

Οι 800 οπαδοί των Αθηναίων διέσχισαν την πόλη, χρησιμοποίησαν το μετρό και βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου τρεις ώρες πριν την έναρξη του ματς.

Χωρίς διακριτικά και με εισιτήρια στα χέρια τους (μέσω GOV), η αστυνομία δεν είχε λόγο να τους εμποδίσει την είσοδο και μετά την διαδικασία ταυτοποίησης, πήραν θέση στις κερκίδες για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.