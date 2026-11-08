Ζαρουρί: Σκόραρε στη νίκη της Κολόμπους απέναντι στον Λεβαντόφσκι (vid)
Το 3ο του γκολ σε 8 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του MLS, όπου αγωνίζεται ως δανεικός στην Κολόμπους Κρου από τον Παναθηναϊκό, πέτυχε τα ξημερώματα (8/11) ο Ανάς Ζαρουρί.
Ο Μαροκινός άσος βρήκε δίχτυα με υπέροχο πλασέ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που είχε προσωρινά δώσει το προβάδισμα με 2-1 στη Σικάγο Φάιαρ.
Το τελικό 3-4 βρήκε την ομάδα του -δανεικού- άσου των Πρασίνων να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο τρίποντο και τον ίδιο (σσ Ζαρουρί) να έχει συμβολή σε αυτό.
Anass Zaroury said not so fast! 💨 Less than a minute after Chicago retook the lead, @ColumbusCrew equalize AGAIN! https://t.co/3OywFtSiUa— Major League Soccer (@MLS) November 7, 2026
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