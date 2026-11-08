Ο Ανάς Ζαρουρί σκόραρε για μια ακόμη φορά στο MLS, στη νίκη της Κολόμπους επί της Σικάγο Φάιαρ (3-4) του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Το 3ο του γκολ σε 8 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα του MLS, όπου αγωνίζεται ως δανεικός στην Κολόμπους Κρου από τον Παναθηναϊκό, πέτυχε τα ξημερώματα (8/11) ο Ανάς Ζαρουρί.

Ο Μαροκινός άσος βρήκε δίχτυα με υπέροχο πλασέ στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, δευτερόλεπτα μετά το γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που είχε προσωρινά δώσει το προβάδισμα με 2-1 στη Σικάγο Φάιαρ.

Το τελικό 3-4 βρήκε την ομάδα του -δανεικού- άσου των Πρασίνων να πανηγυρίζει ένα σπουδαίο τρίποντο και τον ίδιο (σσ Ζαρουρί) να έχει συμβολή σε αυτό.