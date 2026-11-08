Ολυμπιακός: Το μάθημα, η αδυναμία του ΠΑΟΚ και η καινούργια συνθήκη…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο Gazzetta το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Είναι αλήθεια ότι για τον Ολυμπιακό τα πέντε παιχνίδια του την περασμένη σεζόν με τον ΠΑΟΚ (8/11, 21:00 - Live από το Gazzetta) ήταν ένας εφιάλτης!

Ο Λουτσέσκου άργησε, αλλά βρήκε το κουμπί του Μεντιλίμπαρ κι ο ΠΑΟΚ κέρδισε τα τρία από τα πέντε παιχνίδια (δύο εντός έδρας για το πρωτάθλημα κι ένα εκτός για το Κύπελλο) και έφερε ισοπαλίες στα άλλα δύο (εκτός για το πρωτάθλημα). Υπό αυτή την έννοια ίσως οι παίκτες του ΠΑΟΚ κατέβουν απόψε με καλή ψυχολογία στο Καραϊσκάκη, αν και ποτέ δεν ξέρεις σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς πλέον έχουν άλλον προπονητή, και άλλους παίκτες, όπως έχει άλλον προπονητή, και πολλούς άλλους παίκτες, κι ο Ολυμπιακός.

Δεν μπορώ να γνωρίζω αν αυτό το παιχνίδι είναι το τελευταίο του Ιταλού Λίσι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ούτε αν προκύψει ο Λέτο για αντικαταστάτης του. Στο ποδόσφαιρο κάθε αγώνας είναι μία διαφορετική ιστορία. Κι όπως λένε κι οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια κατά καιρούς ανασταίνει τον Δικέφαλο!

Πλάκα πλάκα, θυμάμαι (πάλι) Νοέμβριο, του 2023, πάλι 10η αγωνιστική όπως τώρα (φτου φτου φτου μακριά από μας) ένα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ με προπονητή του Ολυμπιακού τον Μαρτίνεθ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πέντε πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και παρότι προέρχονταν από πολύ άσχημα αποτελέσματα σε ντέρμπι με Άρη, ΠΑΟ και ΑΕΚ, ήρθε στο Καραϊσκάκη, κέρδισε 4-2 (4-0 έως το 85’!!!) και στο τέλος της σεζόν πήρε το πρωτάθλημα…

Αλλά και τον Οκτώβριο του 2025, πριν το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ήταν πίσω στη βαθμολογία από Ολυμπιακό κι ΑΕΚ, κάνοντας δύο σερί γκέλες. Μπαίνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, κάνει παρέλαση, προηγείται, από χαζομάρες του δεν κάνει το 2-0, γλιστράει σε μία φάση ο Ορτέγκα, 1-1 ο ΠΑΟΚ και σε δέκα λεπτά 2-1, που μπορούσε στο τέλος να γίνει και 4-1. Από εκείνη τη νίκη ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός άλλους τρεις μήνες, μέχρι που στο τέλος δεν άντεξε.

Φαντάζομαι ότι στον Ολυμπιακό θα έχουν γίνει μαθήματα αυτά τα παθήματα. Μία καινούργια…ανάσταση του ΠΑΟΚ, θα σημάνει και μεγάλη οπισθοδρόμηση του Ολυμπιακού, που έκανε μία τεράστια προσπάθεια και μείωσε σε -2 από την κορυφή το -5 που είχε από την 4η κιόλας αγωνιστική. Με νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ηρακλή (που ποιος πιστεύει ότι ο Ηρακλής δεν θα χάσει) και ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ, η απόσταση θα ξαναγίνει πέντε πόντους. Ακόμη και με ισοπαλία στο Καραϊσκάκη θα πάει στους τέσσερις πόντους η διαφορά. Μικρή δεν θα την λες, με το σκεπτικό ότι ο ΠΑΟ έχει τελειώσει τα ντέρμπι του α΄ γύρου, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει και την ΑΕΚ να παίξει.

Για να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει εδώ και καιρό ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ-βρίσκεται συνεχώς στην πίεση για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι μετά την ήττα του από τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη και με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει διαρκώς. Οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρνουν και ανταποκρίνονται, ενίοτε και οριακά (βλέπε διπλά στη Λιβαδειά και στην Κηφισιά), έχοντας πάρει γενικά μεγάλη ώθηση από εκείνο το 1-0 επί του ΠΑΟ.

Ειδικά για το αποψινό παιχνίδι, κάτι που έχω παρατηρήσει είναι ότι ο ΠΑΟΚ στους εκτός έδρας αγώνες του στη φετινή σεζόν, συχνά αιφνιδιάζεται και μένει πίσω στο σκορ. Από την Ντινάμο Κιέβου έφαγε γκολ στο 4’, από τον Ατρόμητο στο 19’, από την Άντερλεχτ στο 20’, ενώ πριν κλείσει το ημίχρονο έχανε κι από τον Παναθηναϊκό με γκολ στο 29’ κι από τον ΟΦΗ με γκολ στο 38’ κι από την Μπραν με γκολ στο 45+3’.

Σε δύο από αυτά τα έξι παιχνίδια του ο ΠΑΟΚ μπόρεσε και γύρισε το σκορ και τελικά τα κέρδισε, αλλά τα υπόλοιπα τέσσερα τα έχασε και νομίζω ότι θα ήταν καλό για τον Ολυμπιακό να ανοίξει κι αυτός το σκορ σήμερα.

Άσχετο: Ο Έσε είναι σε εντυπωσιακά καλή κατάσταση όποτε παίζει κι ο Πουέρτα παίζει συνεχώς σε όλα τα παιχνίδια. Είναι ένας συνδυασμός αυτός, που μοιάζει να θέλει ανάλυση…

Δείτε παρεμπιπτόντως την ατομική βαθμολογία της Μάρκα για το παιχνίδι με τη Ρεν: Φορτούνης 7,6…Έσε και Ρέτσος 7,3…Πουέρτα 7,2…Ορτέγκα 6,9…Όλοι οι άλλοι με φτωχή βαθμολογία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Να λάβουμε υπόψιν μας, αναφορικά με το 0-0 του Ολυμπιακού στη Ρεν, ότι από τους Γάλλους έλειπε ο βασικός τους σέντερ φορ και πρώτος σκόρερ τους, ο Λε Πολ. Δεν ήταν μικρή η απουσία του, όπως άλλωστε αποδείχθηκε. Και το αναφέρω αυτό, διότι ο ΠΑΟΚ έχει και τους δύο σέντερ φορ του διαθέσιμους και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες θα παίξει σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας και με τον Ντιαγιέ και με τον Μπάντζα.

Αν μάλιστα θυμάμαι καλά είναι η μοναδική ομάδα που θα το έχει κάνει αυτό κόντρα στον Ολυμπιακό! Ούτε η Μαρσέϊγ, ούτε η Ρεν, ούτε ο ΠΑΟ το είχαν κάνει, να παίξουν με δύο φορ. Ίσως δε είναι και μια συνθήκη την οποία θα πρέπει να προσέξει πολύ ο Ιμανόλ, πολύ απλά γιατί δεν θα την έχουν αντιμετωπίσει ξανά οι παίκτες του, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔