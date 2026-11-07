Ατρόμητος: Μέσα Ντάνι Γκαρθία και Νούνιες για ΟΦΗ
Ο Ατρόμητος μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο Elabet, θα φιλοξενηθεί από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 18:30).
Από αυτήν απουσιάζει ο Σίμος Μήτογλου, που έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, αλλά κρίθηκε ανέτοιμος ως προς τη φυσική κατάσταση.
Την ίδια ώρα, στην αποστολή εντάσσονται κανονικά οι Κρίστοφερ Νούνιες και Ντάνι Γκαρθία, με αμφότερους να ξεπερνούν τα ζητήματα που τους ταλαιπωρούσαν.
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Η αποστολή του Ατρομήτου
Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Γκαρθία, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Τσιγγάρας, Σερζίνιο, Οφόρι, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.
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