Η αποστολή του Ατρομήτου για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Ο Ατρόμητος μετά την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο Elabet, θα φιλοξενηθεί από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 18:30).

Από αυτήν απουσιάζει ο Σίμος Μήτογλου, που έχει επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις, αλλά κρίθηκε ανέτοιμος ως προς τη φυσική κατάσταση.

Την ίδια ώρα, στην αποστολή εντάσσονται κανονικά οι Κρίστοφερ Νούνιες και Ντάνι Γκαρθία, με αμφότερους να ξεπερνούν τα ζητήματα που τους ταλαιπωρούσαν.

Η αποστολή του Ατρομήτου