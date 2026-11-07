Η αποστολή του ΟΦΗ για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο για την 10η αγωνιστική της Super League.

Ο ΟΦΗ λιγότερες από 72 ώρες μετά τον θρίαμβο επί της Χάποελ Μπερ Σεβά θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα ψάξει το τρίτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα, μετά τις νίκες επί ΠΑΟΚ και Παναιτωλικού.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς με τους Περιστεριώτες με απογευματινή προπόνηση που έγινε στο ΒΑΚ κι εν συνεχεία ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή.

Εκτός παρέμειναν οι τραυματίες, Χριστογεώργος (θεραπεία), Αποστολάκης (θεραπεία) και Χνάρης (θεραπεία) και οι Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Σιτμαλίδης, Λαγουδάκης και Κουτσουπιάς.

Στην 23μελη αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο ματς με τους πρωταθλητές Ισραήλ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός την Παρασκευή έκανε αποθεραπεία με τους υπόλοιπους παίκτες που αγωνίστηκαν στο Βουκουρέστι και το Σάββατο προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς.

H αποστολή του ΟΦΗ

Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπόρχα Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Ισέκα, Χατζηγιοβάνης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρ.