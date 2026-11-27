Βαθμολογία Europa league: Εκτός οκτάδας ο Ολυμπιακός, υποχώρησε ο ΟΦΗ
Κάκιστη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες που αποτυπώνεται και στη βαθμολογία του Europa League. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με οδυνηρή ανατροπή στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τη Μίλαν με 4-2 και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που ακολούθησαν αργότερα είδε τη Ναϊμέγκεν να τον εκτοπίζει από την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και να τον περιορίζει στην 9η θέση.
Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση για τον ΟΦΗ, ο οποίος ωστόσο παρέμεινε σταθερά εντός της πρώτης 24αδας που οδηγεί στα νοκ-άουτ. Οι Κρητικοί ηττήθηκαν με 2-1 από την Άντερλεχτ και έκαναν πτώση πέντε θέσεων, υποχωρώντας στην 21η θέση της βαθμολογίας.
Πλέον αμφότεροι στρέφουν το βλέμμα στην 6η αγωνιστική του Europa League, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε και τον ΟΦΗ να κοντράρεται με τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στις 10 Δεκεμβρίου.
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Η βαθμολογία του Europa League
- Μπόρνμουθ 15 (13-3)
- Γιουβέντους 12 (15-5)
- Φερεντσβάρος 13 (11-3)
- Λεβερκούζεν 12 (10-1)
- Μπενφίκα 12 (13-7)
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 11 (12-4)
- Μπεσίκτας 10 (13-9)
- Ναϊμέγκεν 10 (11-10)
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- Ολυμπιακός 10 (6-5)
- Άλκμααρ 9 (11-6)
- Άντερλεχτ 9 (8-4)
- Κρίσταλ Πάλας 8 (11-7)
- Σάντερλαντ 8 (55)
- Λιόν 8 (6-7)
- Χόφενχαϊμ 7 (8-7)
- Λέφσκι Σόφιας 7 (4-4)
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-6)
- Ζάλτσμπουργκ 7 (5-8)
- Βικτόρια Πλζεν 6 (7-7)
- Μίλαν 6 (9-9)
- ΟΦΗ 6 (6-6)
- Ρεν 6 (5-6)
- Τορέενσε 6 (8-11)
- Μαρσέιγ 6 (3-6)
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- Σέλτικ 6 (8-12)
- Ομόνοια 6 (7-11)
- Σοσιεδάδ 5 (10-6)
- Τσέλιε 5 (5-9)
- Σπάρτα Πράγας 4 (8-10)
- Γιαγκελόνια 4 (5-8)
- Στουρμ Γκρατς 4 (4-8)
- Θέλτα 3 (5-8)
- Λίλεστρομ 2 (2-10)
- Λεχ Πόζναν 2 (4-14)
- Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (2-10)
- Αραράτ 0 (4-16)
Η 6η αγωνιστική του Europa League
10 Δεκεμβρίου
- Αλκμάαρ - Στουρμ Γκρατς 19:45
- Άντερλεχτ - Χόφενχαϊμ 19:45
- Αραράτ - Ναϊμέγκεν 19:45
- Γιαγκελόνια - Κρίσταλ Πάλας 19:45
- Μαρσέιγ - Θέλτα 19:45
- Ομόνοια - Σέλτικ 19:45
- Ρεν - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19:45
- Τσέλιε - Ολυμπιακός 19:45
- Χάποελ Μπερ Σέβα - Γιουβέντους 19:45
- Λέφσκι Σόφιας - Λίλεστρομ 22:00
- Λεχ Πόζναν - Φερεντσβάρος 22:00
- Λιόν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 22:00
- Μίλαν - Σάντερλαντ 22:00
- Λεβερκούζεν - Μπεσίκτας 22:00
- Μπενφίκα - ΟΦΗ 22:00
- Μπόρνμουθ - Βικτόρια Πλζεν 22:00
- Ρεάλ Σοσιεδάδ - Τορεένσε 22:00
- Σάλτσμπουργκ - Σπάρτα Πράγας 22:00
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