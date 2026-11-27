Ο Ολυμπιακός εξοστρακίστηκε από την πρώτη οκτάδα του Europa League και υποχώρησε στην 9η θέση. Πτώση και για τον ΟΦΗ, ο οποίος παρέμεινε ωστόσο στην 24αδα.

Κάκιστη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες που αποτυπώνεται και στη βαθμολογία του Europa League. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με οδυνηρή ανατροπή στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τη Μίλαν με 4-2 και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που ακολούθησαν αργότερα είδε τη Ναϊμέγκεν να τον εκτοπίζει από την πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας και να τον περιορίζει στην 9η θέση.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση για τον ΟΦΗ, ο οποίος ωστόσο παρέμεινε σταθερά εντός της πρώτης 24αδας που οδηγεί στα νοκ-άουτ. Οι Κρητικοί ηττήθηκαν με 2-1 από την Άντερλεχτ και έκαναν πτώση πέντε θέσεων, υποχωρώντας στην 21η θέση της βαθμολογίας.

Πλέον αμφότεροι στρέφουν το βλέμμα στην 6η αγωνιστική του Europa League, με τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στην έδρα της Τσέλιε και τον ΟΦΗ να κοντράρεται με τη Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη στις 10 Δεκεμβρίου.

Η βαθμολογία του Europa League

Μπόρνμουθ 15 (13-3) Γιουβέντους 12 (15-5) Φερεντσβάρος 13 (11-3) Λεβερκούζεν 12 (10-1) Μπενφίκα 12 (13-7) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 11 (12-4) Μπεσίκτας 10 (13-9) Ναϊμέγκεν 10 (11-10)

--------------------------------------------- Ολυμπιακός 10 (6-5) Άλκμααρ 9 (11-6) Άντερλεχτ 9 (8-4) Κρίσταλ Πάλας 8 (11-7) Σάντερλαντ 8 (55) Λιόν 8 (6-7) Χόφενχαϊμ 7 (8-7) Λέφσκι Σόφιας 7 (4-4) Ντινάμο Ζάγκρεμπ 7 (5-6) Ζάλτσμπουργκ 7 (5-8) Βικτόρια Πλζεν 6 (7-7) Μίλαν 6 (9-9) ΟΦΗ 6 (6-6) Ρεν 6 (5-6) Τορέενσε 6 (8-11) Μαρσέιγ 6 (3-6)

------------------------------------------- Σέλτικ 6 (8-12) Ομόνοια 6 (7-11) Σοσιεδάδ 5 (10-6) Τσέλιε 5 (5-9) Σπάρτα Πράγας 4 (8-10) Γιαγκελόνια 4 (5-8) Στουρμ Γκρατς 4 (4-8) Θέλτα 3 (5-8) Λίλεστρομ 2 (2-10) Λεχ Πόζναν 2 (4-14) Χάποελ Μπερ Σεβά 1 (2-10) Αραράτ 0 (4-16)

Η 6η αγωνιστική του Europa League

10 Δεκεμβρίου