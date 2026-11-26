Δείτε πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA μετά το πέρας της ευρωπαϊκής εβδομάδας.

Καταστροφική ήταν η εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οι τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες σε Champions, Europa και Conference League δεν έφεραν ούτε έναν βαθμό στην Ελλάδα για τη βαθμολογία της UEFA, με αποτέλεσμα οι Τσέχοι να μειώσουν τη διαφορά σχεδόν στα μισά χάρη στις νίκες των Βικτόρια Πλζεν και Γιάμπλονετς.

Τα πράγματα μάλιστα θα μπορούσαν να είναι χειρότερα, αν δεν επέστρεφε η Άλκμααρ από το 2-0 στην Πράγα ενάντια στη Σπάρτα Πλέον, η διαφορά είναι κάτι λιγότερο από 500 βαθμοί, την ώρα που ήταν πάνω από 1.200 μέχρι αυτήν την εβδομάδα. Οι δε Πολωνοί, που είναι δωδέκατοι, πήραν 400 πόντους χάρη στις εκτός έδρας ισοπαλίες των Λεχ Πόζναν και Γιαγκελόνια.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 54.675

10. Ελλάδα 47.612

11. Τσεχία 47.125

12. Πολωνία 46.125

13. Δανία 42.306

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η 10η θέση

Εφόσον η Ελλάδα καταφέρει να τερματίσει στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA στο τέλος της σεζόν, τότε από την αγωνιστική περίοδο 2028/2029 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια κατανέμονται διαφορετικά. Πιο ευνοημένος πάντως είναι ξεκάθαρα ο πρωταθλητής του 2028, ο οποίος θα εξασφαλίσει ένα απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.



Πρωταθλητής: Απευθείας στη League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League