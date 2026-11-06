Γιαννιώτας: «Ντραπήκαμε και πήραμε το μήνυμα»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας στάθηκε στην κακή νοοτροπία του Άρη στην ήττα από τη Λιβαδειά αλλά και στην κουβέντα που υπήρξε με τους οπαδούς της ομάδας.

Μετά την απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα από τον Λεβαδειακό, για περίπου 15 λεπτά, αντιπροσωπεία παικτών βρέθηκε στο πέταλο των οπαδών του Άρη όπου οι τελευταίοι εξέφρασαν την ενόχλησή τους κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα. «Με τον τρόπο που μας μίλησαν, ντραπήκαμε ακόμα περισσότερο. Αυτό που κατάλαβαν και τα παιδιά στα αποδυτήρια, πήραν το μήνυμα και δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο», σημείωσε ο Γιάννης Γιαννιώτας μιλώντας στα κανάλια Novasports.

Στην κακή νοοτροπία στάθηκε εξάλλου και για την εμφάνιση της ομάδας καθώς όταν ρωτήθηκε για τα αίτια της ήττας απάντησε… «κυρίως η κακή νοοτροπία. Χάσαμε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να χάσουμε. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Σίγουρα είμαστε λυπημένοι και νευριασμένοι. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, το επόμενο παιχνίδι και να επικεντρωθούμε στη συνέχεια. Τώρα έχουμε το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και πρέπει να είμαστε όπως πρέπει μέσα στο Χαριλάου. Σοβαροί, πιεστικοί και πειθαρχημένοι. Ο Παναιτωλικός έχει ποιότητα στην επίθεση. Θα πρέπει να προσέξουμε πολλά πράγματα. Να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας και να πάρουμε τη νίκη».

Σχετικά με το πώς περιμένει αυτό το παιχνίδι και τον Παναιτωλικό σημείωσε: «Έχει και προπονητή που είναι Έλληνας και αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Τους έχει περάσει το μήνυμα για το πού έρχονται. Εμείς, δεν πρέπει να τους δώσουμε υποψία πιθανότητας ότι μπορούν να πάρουν κάτι από το ματς».