Οι δύο διεθνείς αναχωρούν για Ζιμπάμπουε και Φινλανδία, ενώ ο Παπασαραφιανός κλήθηκε στην Εθνική Παίδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17.

Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε την Τρίτη (10/11) η δουλειά του Άρη στη διάρκεια της διακοπής, με το τεχνικό επιτελείο να στρέφει το βάρος στο τεχνικοτακτικό κομμάτι.

Τις επόμενες ημέρες, πάντως, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο βασικά στελέχη, καθώς ο Τίνο Καντεβέρε και ο Φρέντρικ Γένσεν αναχώρησαν για τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες Ζιμπάμπουε και Φινλανδίας αντίστοιχα. Διεθνής υποχρέωση έχει και ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Παίδων για το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Στο πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε μετάβαση, τεχνικοτακτικές ασκήσεις και αγωνιστικό παιχνίδι, ενώ την Τετάρτη θα ακολουθηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, ακολούθησε παιχνίδι μετάβασης, ενώ στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο τεχνικοτακτικό κομμάτι με ασκήσεις και αγωνιστικό παιχνίδι.

Από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα απουσιάζουν οι διεθνείς Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν, οι οποίοι κλήθηκαν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ζιμπάμπουε και της Φιλανδίας αντίστοιχα.

Ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός, από την πλευρά του, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Παίδων ενόψει της συμμετοχής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις).»

