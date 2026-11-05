Μπορμπόκης στο Gazzetta Magazino by Elabet για ΑΕΚ: «Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα με δύο επιθετικούς»

Τον κομβικό ρόλο του Γκατσίνοβιτς στην ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ ανέλυσε ο Στέφανος Μπορμπόκης, μιλώντας στο Gazzetta Magazine by Elabet,

Ο Βασίλης Μπορμπόκης, μιλώντας στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet, στάθηκε στον ρόλο του Γκατσίνοβιτς και στην πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια, εξηγώντας παράλληλα γιατί θεωρεί δύσκολο να κατακτήσει μια ομάδα το πρωτάθλημα παίζοντας με δύο επιθετικούς.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Άσχετα με το αν ο Γκατσίνοβιτς τα πήγε πολύ καλά στο ματς, στο δημιουργικό κομμάτι, στα τρεξίματα και στα μεσοδιαστήματα, τα έκανε όλα τέλεια! Κυρίως, όμως, τον έβαλε για την αμυντική του λειτουργία. Για τον Καμαβινγκά, για τον Μπερνάρντο Σίλβα, όπου ανταποκρίθηκε εξαιρετικά.

Αν θυμάστε, πέρυσι λέγαμε ότι, αν θέλει να βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι, πρέπει να βάλει τον Γκατσίνοβιτς εκεί. Ή αυτόν ή τον Ζίνι, κάτι από τα δύο.

Εγώ λέω πως είναι πολύ δύσκολο να πάρεις πρωτάθλημα με δύο επιθετικούς σε παιχνίδια όπως αυτά που αναφέραμε, απέναντι σε αντιπάλους όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Σε τέτοια ματς μάς έχει δείξει ότι λειτουργεί αμυντικά άψογα, με τον έναν επιθετικό να αγωνίζεται στην κορυφή και τον άλλον να έχει έναν διαφορετικό ρόλο».

Δείτε το απόσπασμα του Gazzetta Magazino by Elabet: