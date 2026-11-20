Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Κόμο πριν την αναμέτρηση της ομώνυμης ομάδας με την ΑΕΚ για το Champions League.

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στην πόλη του Κόμο ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης της τοπικής ομάδας με την ΑΕΚ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη (24/11,22:00) στο «Giuseppe Sinigaglia».

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα και συγκεκριμένα την εφημερίδα «La Provincia di Como», οι ιταλικές αστυνομικές αρχές έχουν θέσει το παιχνίδι στην ανώτατη βαθμίδα επικινδυνότητας (επίπεδο 4), σχεδιάζοντας ένα αυστηρότατο πλάνο με μέτρα ασφαλείας που θα μετατρέψουν την περιοχή σε «φρούριο».

Αυτή η κινητοποίηση από πλευράς αστυνομίας πηγάζει από δύο βασικές ανησυχίες που έχουν οι τοπικές αρχές. Ο πρώτος λόγος αφορά το ενδεχόμενο της μαζικής προσέλευσης Ενωσιτών στην ιταλική πόλη χωρίς να έχουν προμηθευτεί εισιτήριο. Θυμίζουμε πως έχει ήδη γίνει γνωστό από την ΠΑΕ ΑΕΚ ότι τα διαθέσιμα της πρώτης φάσης έχουν ήδη εξαντληθεί.

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τους φόβους που υπάρχουν για την πιθανή άφιξη οργανωμένων οπαδών της Λιβόρνο στο Κόμο, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους φίλους των Κιτρινόμαυρων, με τους οποίους διατηρούν ιστορικούς δεσμούς φιλίας.