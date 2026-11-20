Ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμα και για επιπλέον μία αγωνιστική στον Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την UEFA, με την ΑΕΚ να έχει βέβαια τη δυνατότητα της έφεσης.

Η UEFA το πρωί της Παρασκευής έκανε γνωστό μέσω του ποινολογίου ότι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά θα είναι τιμωρημένος για τις επόμενες δύο αγωνιστικές στη League Phase του Champions League έπειτα από την αποβολή του στο τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω της εξύβρισης στον διαιτητή Μαουρίτσιο Μαριάνι.

Αυτό σημαίνει πως ο 28χρονος Μαυριτανός εξτρέμ της ΑΕΚ που θα έχανε δεδομένα την αναμέτρηση της Τρίτης (24/11) με την Κόμο στην Ιταλία, θα απουσιάσει και από το ματς της 6ης αγωνιστικής απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (8/12).

Ωστόσο, αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι δύο αγωνιστικές με τις οποίες έχει τιμωρηθεί ο Κοϊτά δεν είναι το οριστικό. Επίκειται δηλαδή η τελική απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής που μπορεί να αυξήσει σε ακόμα μια αγωνιστική την ποινή καθώς εξ αρχής οι πιθανότητες της ποινής ήταν για δύο ή τρία παιχνίδια.

Φυσικά, η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να ασκήσει έφεση εφόσον το επιθυμεί, αν κρίνει ότι υπάρχει η πιθανότητα να μειωθεί η ποινή. Κάτι στο οποίο βέβαια δεν είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει.

Η ΑΕΚ μετά τα ματς με Κόμο (εκτός) και Γαλατάσαραϊ (εντός) θα υποδεχθεί τη Ρόμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ την τελευταία αγωνιστική της League Phase θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ στη Γερμανία.