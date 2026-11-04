Ράτσιτς και Μπρούμα μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα, με τον Γρηγορίου να βλέπει δύο σημαντικές επιλογές να επιστρέφουν ενόψει Παναιτωλικού.

Με δύο σημαντικά νέα ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου (7/11) με τον Παναιτωλικό.

Η επιστροφή του Ούρος Ράτσιτς στο κανονικό πρόγραμμα ήταν αναμενόμενη, όμως η παρουσία του Μπρούμα αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της ημέρας. Ο Πορτογάλος εξτρέμ συμμετείχε στην προπόνηση της Τετάρτης και πλέον αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής.

Η επιστροφή του έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Άρη, καθώς πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει ένταση, ταχύτητα και το ένας εναντίον ενός, στοιχεία που έλειψαν αισθητά από την ομάδα στη Λιβαδειά. Αντίστοιχα σημαντική είναι και η επανένταξη του Ράτσιτς. Η απουσία του από το τελευταίο παιχνίδι είχε επηρεάσει τη λειτουργία του άξονα, τόσο στη δημιουργία όσο και στην ισορροπία, και η επιστροφή του δίνει στον Γρηγορίου μία από τις βασικές λύσεις του στη μεσαία γραμμή.

Οι δύο επιστροφές έρχονται σε μία περίοδο όπου ο Άρης αναζητά αντίδραση μετά τη βαριά ήττα (3-0) από τον Λεβαδειακό και ο προπονητής του θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές διαθέσιμες.

Όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τετάρτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (07/11, 19:30), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και μετάβασης και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Οι Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα συμμετείχαν στο πρόγραμμα της προπόνησης.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης.»