Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει έξι παίκτες για το ματς με τον Άρη.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το αυριανό πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (19:30).

Ο Γιάννης Αναστασίου μετράει δύο επιστροφές, αλλά κι έξι απουσίες για την αυριανή αναμέτρηση. Ο τεχνικός της ομάδας του Αγρινίου μπορεί να υπολογίζει τους Ματέο Μεχία και Λάμπρο Σμυρλή, ωστόσο, έξι ποδοσφαιριστές δεν θα βρίσκονται στη διάθεσή του. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι Οπόκου, Προδρομίτης, ο οποίος αποβλήθηκε με τον ΟΦΗ.

Θ' απουσιάσουν επίσης οι Μαυρίας (θλάση στη γάμπα, περίπου 4 εβδομάδες εκτός), Γκράναθ (θλάση στον τετρακέφαλο, επίσης έναν μήνα εκτός), Τζενεπό (ενόχληση στον δικέφαλο στην προπόνηση), Σατσιάς (συνεχίζει πρόγραμμα αποκατάστασης).

Στην αποστολή του αυριανού εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη, λοιπόν, συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές: Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκοτζάι, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Παρδαλός, Σμυρλής, Σουμά, Στάγιτς, Θυμιάνης, Ξενόπουλος.