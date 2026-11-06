Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του με την αθλητική κοινωνία της πόλης να στέκεται πλάι τους.

Στο πλευρό ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στη Θεσσαλονίκη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του (στην Κάτω Τούμπα) βρέθηκε η κοινωνία της πόλης. Στη συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε έξω από το σπίτι τους βρέθηκαν εκτός από φιλάθλους των ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή και οι άνθρωποι του ΠΣΑΠΠ αλλά και παίκτες συλλόγων της πόλης, όπως ο Δημήτρης Πέλκας, ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Τανούλης, μπασκετμπολίστας του Άρη. Εκεί ήταν και ο Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ.

Ο Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, έγραψε χαρακτηριστικά: «Πάντα πίστευα ότι, για να είσαι αθλητής, θα πρέπει να στέκεσαι στο πλευρό του ανθρώπου που αδικείται. Όχι στην έξωση των ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα. Αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος».