Γρηγορίου: «Πρέπει να θυμηθούμε ξανά ποιοι είμαστε ως ομάδα»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στη νοοτροπία, στα λάθη της Λιβαδειάς και στην ανάγκη αντίδρασης ενόψει Παναιτωλικού.

Στη νοοτροπία, στην αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό και στην ανάγκη ο Άρης να επιστρέψει στην εικόνα που είχε δείξει πριν από το πισωγύρισμα στη Βοιωτία στάθηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου στις δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» παραδέχθηκε ότι στη διάρκεια της εβδομάδας έγινε εκτενής συζήτηση για όσα δεν λειτούργησαν στη Λιβαδειά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στα αγωνιστικά λάθη αλλά κυρίως στη διάθεση και στη νοοτροπία της ομάδας.

«Έχουμε εντοπίσει πολλά λάθη και όχι μόνο. Κυρίως το ζήτημα της διάθεσης που είχαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν καταστροφικό για εμάς από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν μπορέσαμε να αντιδράσουμε. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση από τη μέρα που ήρθα εδώ. Οπότε, είχαμε να πούμε πολλά και να διορθώσουμε εντός της εβδομάδας. Κυρίως όμως τη νοοτροπία μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε και για τη δήλωσή του περί «αναθεώρησης» μετά τον Λεβαδειακό, χωρίς πάντως να ανοίξει περισσότερο τα χαρτιά του. «Αυτά είναι δικά μας θέματα που έχουν να κάνουν με την τακτική προσέγγιση και τα πρόσωπα. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Θα το κρατήσω για μένα και τους συνεργάτες μου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το επόμενο παιχνίδι και η προσέγγισή του», σημείωσε.

Η νοοτροπία ήταν το βασικό σημείο στο οποίο επέστρεψε αρκετές φορές ο Έλληνας τεχνικός, εξηγώντας ότι μετά από ένα τόσο βαρύ αποτέλεσμα το βάρος έπεσε κυρίως στην πνευματική διαχείριση των ποδοσφαιριστών. «Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε μετά από ένα τέτοιο σκορ. Ήταν πολύ ξαφνικό για όλους μας, μετά από ένα σερί καλών αποτελεσμάτων. Μετά από μια ήττα με τέτοιο σκορ, κυρίως πρέπει να προσεγγίσεις το μυαλό των ποδοσφαιριστών και τη νοοτροπία που πρέπει να έχουμε. Οπότε ρίξαμε το βάρος σε αυτόν τον τομέα, στη νοοτροπία πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Τέλος, ενόψει Παναιτωλικού, ο Γρηγορίου ζήτησε από την ομάδα του να επιστρέψει στα στοιχεία που την είχαν χαρακτηρίσει στα προηγούμενα παιχνίδια και ιδιαίτερα στις εντός έδρας υποχρεώσεις. «Επιστρέφουμε στην έδρα μας. Είχαμε τον χρόνο να ανασυνταχθούμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να θυμηθούμε ξανά πώς είμαστε ως ομάδα και ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια μας, απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν έχουμε κανένα περιθώριο διαφορετικής σκέψης ειδικά μετά από αυτό που έγινε κόντρα στον Λεβαδειακό. Έχω τονίσει στα παιδιά ότι δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος».