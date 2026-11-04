Μοντερέι: «Δεν παραχωρείται ο Πινέδα»

Η Μοντερέι ξεκαθάρισε προς τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ορμπελίν Πινέδα πως δεν τίθεται θέμα παραχώρησής του.

Η φημολογία γύρω από το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα δίνει και παίρνει τις τελευταίες μέρες, με δύο ολλανδικές ομάδες να έχουν ήδη «χτυπήσει» την πόρτα της Μοντερέι για την απόκτηση του πρώην κεντρικού μέσου της ΑΕΚ.

Ο Μεξικανός μέσος δεν έχει ξεκινήσει όσο καλά θα ήθελε στην μεξικανική ομάδα, με την οποία έχει παίξει 11 ματς σκοράροντας 1 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ σε περισσότερα από 800 λεπτά.

Κάπου εκεί ήρθε και το ενδιαφέρον δύο ολλανδικών ομάδων, της Φέγενορντ και του Άγιαξ, οι οποίες έκαναν ήδη μια ερώτηση για να μάθουν τα οικονομικά δεδομένα γύρω από μία πιθανή παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Η απάντηση που πήραν από τη διοίκηση του μεξικανικού συλλόγου είναι πως ο 30χρονος μέσος, που ήρθε στην ομάδα το περασμένο καλοκαίρι αντί 8 εκατ. ευρώ, δεν είναι προς πώληση σύμφωνα τουλάχιστον με όσα μεταφέρει το μεξικανικό μέσο «RG La Deportiva».

Ο λόγος είναι πως η ομάδα της Μοντερέι αυτή τη στιγμή νοιάζεται να βελτιώσει την εικόνα της στο γήπεδο, αλλά και τη θέση της στη βαθμολογία, όπου βρίσκεται στην 9η θέση, αρκετά μακριά δηλαδή από την κορυφή.