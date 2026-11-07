Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, μίλησε για την έλλειψη εμπιστοσύνης στη Μοντερέι καθώς και για την διαρροή πληροφοριών από τους ποδοσφαιριστές του προς τα ΜΜΕ.

Βαρύ είναι το κλίμα στη Μοντερέι, με τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, να εξαπολύει επίθεση κατά πάντων και να εκφράζει ανοιχτά την δυσαρέσκεια του για τις διαρροές από τα αποδυτήρια και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ομάδα.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης εκτός έδρας με την Τολούκα το Σάββατο (7/11), ο Αργεντίνος προπονητής δεν περιορίστηκε στα αγωνιστικά ζητήματα, αλλά έστρεψε τα βέλη προς τους «πληροφοριοδότες» εντός του συλλόγου, τονίζοντας πως η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Συγκεκριμένα, αποκάλυψε πως έχει διασταυρώσει την ύπαρξη πληροφοριοδοτών που μεταφέρουν εσωτερικές πληροφορίες στα ΜΜΕ: «Έχουν πολλούς πληροφοριοδότες. Το έχω ήδη ελέγξει… Υπάρχουν πράγματα που βγαίνουν από εδώ και δεν θα έπρεπε».

Παράλληλα, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να μετέφερε στους ποδοσφαιριστές του , δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την στάση ορισμένων μελών του συλλόγου: «Ο χρόνος μού δείχνει ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ. Αρχίζω να αμφιβάλλω για τον καθέναν ξεχωριστά».

Ο 52χρονος προπονητής κλήθηκε επίσης να σχολιάσει τις φήμες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο του, που τον ήθελαν να επιδιώκει επίτηδες την αποβολή του από το πρόσφατο παιχνίδι με την Τσίβας, με σκοπό να αποφύγει τις δηλώσεις Τύπου μετά το ματς. «Αυτό είναι ψέμα. Είναι μαλ@@ίες, κυριολεκτικά. Είναι τοξικό», είπε συγκεκριμένα.

Η ένταση αυτή προκύπτει σε μια απαιτητική περίοδο για την Μοντερέι που καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη σειρά τριών συνεχόμενων αγώνων κόντρα στην Τολούκα, Κερέταρο και Πούμας.