Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ματίας Αλμέιδα σε μεξικάνικο μέσο θυμήθηκε την θητεία του στην ΑΕΚ ενώ μίλησε και για τον Ορμπελίν Πινέδα.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ματίας Αλμέιδα τον Μάιο του 2025 μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όμως δεν εκείνος δεν ξεχνάει το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε εκείνη η ομάδα του, μνημονεύοντάς την ως μία από τις καλύτερες βερσιόν που έχει παρουσιάσει δικό του σύνολο.

Ο πρώην τεχνικός της ένωσης και νυν της Μοντερέι έδωσε συνέντευξη σε μεξικάνικο μέσο για την παρουσία του στον πάγκο των κιτρινόμαυρων και για την διαδρομή του στις άλλες ομάδες που προπόνησε, με τον ίδιο να συγκρίνει την παρουσία του στην Ένωση, αλλά και στον πάγκο των άλλων ομάδων που εργάστηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα :

«Εκείνη η Μπάνφιλντ, για μένα, έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Στην Αθήνα, την πρώτη χρονιά, η ΑΕΚ έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο. Και η Τσίβας επίσης. Η σημερινή Μοντερέι το κάνει κατά διαστήματα και θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. "" αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «The Method»

Ωστόσο, στάθηκε και στην φιλοσοφία που προσαρμόζεται αναλόγως την ομάδα, διατηρώντας σταθερές τις βασικές αρχές του.

«Σε όλα τα μέρη όπου πηγαίνω θα τροποποιώ πράγματα, αλλά δεν θα χάνω την ουσία του παιχνιδιού που θέλω εγώ. Όλοι τρέχουν και όλοι παίζουν » «Τον Όρμπε προσπαθώ να τον παίρνω μαζί μου παντού » ανέφερε στην συνέχεια.