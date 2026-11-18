Αλμέιδα: «Η ΑΕΚ την πρώτη χρονιά έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο»
Η ΑΕΚ αποφάσισε να χωρίσει τους δρόμους της με τον Ματίας Αλμέιδα τον Μάιο του 2025 μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, όμως δεν εκείνος δεν ξεχνάει το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξε εκείνη η ομάδα του, μνημονεύοντάς την ως μία από τις καλύτερες βερσιόν που έχει παρουσιάσει δικό του σύνολο.
Ο πρώην τεχνικός της ένωσης και νυν της Μοντερέι έδωσε συνέντευξη σε μεξικάνικο μέσο για την παρουσία του στον πάγκο των κιτρινόμαυρων και για την διαδρομή του στις άλλες ομάδες που προπόνησε, με τον ίδιο να συγκρίνει την παρουσία του στην Ένωση, αλλά και στον πάγκο των άλλων ομάδων που εργάστηκε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αλμέιδα :
«Εκείνη η Μπάνφιλντ, για μένα, έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Στην Αθήνα, την πρώτη χρονιά, η ΑΕΚ έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο. Και η Τσίβας επίσης. Η σημερινή Μοντερέι το κάνει κατά διαστήματα και θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. "" αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «The Method»
Ωστόσο, στάθηκε και στην φιλοσοφία που προσαρμόζεται αναλόγως την ομάδα, διατηρώντας σταθερές τις βασικές αρχές του.
«Σε όλα τα μέρη όπου πηγαίνω θα τροποποιώ πράγματα, αλλά δεν θα χάνω την ουσία του παιχνιδιού που θέλω εγώ. Όλοι τρέχουν και όλοι παίζουν » «Τον Όρμπε προσπαθώ να τον παίρνω μαζί μου παντού » ανέφερε στην συνέχεια.
⚽ THE MIND BEHIND THE GAME! Matías Almeyda joins El Método, the show where we explore the ideas, decisions, and philosophy of the coaches who shape football. The Rayados manager shares his understanding of the game and the identity he seeks to instill in his teams. 📅 TODAY, Monday, November 16 ⏰ 7:00 PM 📺 Watch the premiere of episode 13 on our YouTube channel: https://t.co/o1xfllSi84— MedioTiempo (@mediotiempo) November 16, 2026
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