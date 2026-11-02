Με MVP τον Χουάν Χοσέ Περέα που είχε ένα γκολ και μία ασίστ, ο Ατρόμητος πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με 3-0 επί του Bόλου ELABET που έμεινε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο Ατρόμητος περίμενε μέχρι την 9η αγωνιστική για να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στην τρέχουσα Super League. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας οι Περιστεριώτες υπέταξαν τον Βόλο ELABET και στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησαν, εντός έδρας, με 3-0 και έφτασαν τους 5 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από τον Αστέρα AKTOR στον 1 βαθμό.

Πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ο Περέα με ασίστ και γκολ, ενώ οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το ματς με 9 ποδοσφαιριστές. Παραμένουν ουραγοί και δίχως βαθμό οι Θεσσαλοί, λόγω της τιμωρίας για την υπόθεση Σούντγκρεν.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξε τον γηπεδούχο Ατρόμητο σε διάταξη 4-2-3-1. O Χουτεσιώτης στην εστία, με τους Μουντέ, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο και Παπαδόπουλο μπροστά του. Καραμάνης, Μουτουσαμί χαφ και οι Οφόρι, Τσούμπερ, Σερζίνιο πίσω από τον Περέα.

Από την πλευρά του ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο κατέβασε τον φιλοξενούμενο Βόλο ELABET σε σχηματισμό 4-3-3. O Σιαμπάνης στην εστία, με τους Μύγα, Αγιάκουα, Κάργα και Λέκους στην άμυνα. Νέγιου, Μπούρνιτς, Κόμπα τριάδα στα χαφ και Καμπελά, Τζόκα, Ουρτάδο τριπλέτα στην επίθεση.

Άνοιξε το δρόμο ο Σερζίνιο, τράνταξε το δοκάρι ο Ουρτάδο

Ο Βόλος ELABET ήταν η πρώτη ομάδα που απείλησε, καθώς πριν συμπληρωθεί 1 λεπτό ο Μπούρνιτς έπιασε καλό σουτ εκτός περιοχής και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο 27ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη του Τσούμπερ, ο Περέα έκανε το γύρισμα μέσα από την περιοχή και ο Σερζίνιο με άοψο πλασέ έκανε το 1-0 για τους Περιστεριώτες.

Στο 33' ο Χουτεσιώτης έκανε δύσκολη επέμβαση σε σκαστό σουτ του Καμπελά και στο 41' οι φιλοξενούμενοι είχαν δοκάρι. Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ουρτάδο, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο, χτύπησε στην πλάτη του Χουτεσιώτη και δεν πέρασε τη γραμμή.

Δυο γκολ ο Ατρόμητος, δύο αποβολές ο Βόλος ELABET

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 50', όταν ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 59' ο Ατρόμητος έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Τσούμπερ έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το γύρισμα, προβολή του Περέα και ο Σιαμπάνης τον νίκησε.

Οι Περιστεριώτες διπλασίασαν το προβάδισμα τους στο 67'. Ο Περέα έκανε το 1-2 με τον Μουτουσαμί, ο Κονγκολέζος «έσκαψε» άψογα την μπάλα και ο Κολομβιανός με άψογο τελείωμα διπλασίσε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 79' ο Βόλος ELABET έμεινε με 9 παίκτες, καθώς ο Φουρτάδο χτύπησε εκτός φάσης τον Μουτουσαμί και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Στο 90' οι γηπεδούχοι «τελείωσαν» το ματς. Ο Τσούμπερ «έσκαψε» την μπάλα, ο Πνευμονίδης γύρισε την μπάλα και ο Τσαντίλας πλάσαρε σε κενή εστία για το τελικό 3-0.

ΜVP: Ο Περέα ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς δημιούργησε το γκολ του Σερζίνιο και σκόραρε το δεύτερο.

Στο ύψος του: «Μαέστρος» ο Τσούμπερ. Από δύο δικές του μπαλιές δημιουργήθηκαν οι φάσεις του πρώτου και του τρίτου γκολ.

Αδύναμος κρίκος: Αυτός που... έσπασε. Ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε και άφησε την ομάδα του με αριθμητικό μειονέκτημα, ενώ έχανε.

Γκάφα: Ο Φουρτάδο ήρθε από τον πάγκο στο 56' και στο 79' αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για χτύπημα στον Μουτουσαμί, ενώ η ομάδα του έπαιζε ήδη με παίκτη λιγότερο.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος από όταν το παιχνίδι ήταν 11vs11 και οι αποβολές έκαναν ακόμα πιο εύκολη τη δουλειά του. Δίκαιη νίκη για την ομάδα του Κέρκεζ, ενώ ο Βόλος ELABET συνεχίζει την προβληματικές εμφανίσεις και τις... χαμηλές πτήσεις.

Ατρόμητος (Kέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (65′ Λύρατζης), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Οφόρι (64′ Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (74′ Τσιλούλης), Περέα (81′ Τσαντίλας).

Βόλος ELABET (Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μύγας, Κάργας, Λεκούς, Αγιάκουα (70′ Κάτσικας), Μπούρνιτς, Κόμπα, Καμπελά (57′ Γκονζάλες), Τζόκα (56′ Φουρτάδο), Ουρτάδο (66′ Χαραλαμπόγλου), Νεγιού (71′ Γρόσδης).