Ο Αμορίμ πιθανότατα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Λόφτους-Τσικ απέναντι στον Ολυμπιακό, με την ετοιμότητα του Μενιάν για το ματς στο Φάληρο να παραμένει αμφίβολη.

Λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν (26/11) για την 5η αγωνιστική του Europa League, έχουν προκύψει αρκετά απρόοπτα τα οποία καλείται να διαχειριστεί ο Ρούμπεν Αμορίμ.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, στους Ροσονέρι εξακολουθεί να επικρατεί αρκετή αγωνία για την κατάσταση του Μάικ Μενιάν. Ο Γάλλος τερματοφύλακας θυμίζουμε ότι αποχώρησε στο ημίχρονο του αγώνα της εθνικής του ομάδας με την Τουρκία λόγω ενοχλήσεων που είχε στον προσαγωγό.

Ο ίδιος καθησύχασε τους ανθρώπους του συλλόγου αναφέροντας ότι δεν πονάει, ενώ ανέβασε και σχετική φωτογραφία δηλώνοντας έτοιμος να παίξει απέναντι στη Φροζινόνε. Παρ'όλα αυτά, οι σημερινές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί θα κρίνουν οριστικά τη συμμετοχή του, με τον νεαρό Τοριάνι να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να τον αντικαταστήσει αν χρειαστεί και στο παιχνίδι με τους Ερυθρόλευκους.

Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα νέα για τον Φικάγιο Τομόρι που φαίνεται να προλαβαίνει το ματς στο Φάληρο, την ώρα που ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ παραμένει αμφίβολος. Η συμμετοχή αμφότερων προβληματίζει αρκετά το ιατρικό τιμ της Μίλαν, καθώς δεν επιθυμούν να ρισκάρουν το να υποτροπιάσει κάποιος τραυματισμός τους εάν παίξουν κόντρα στον Ολυμπιακό.