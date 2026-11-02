Ο Μορόν μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, με τον Άρη να αφήνει πίσω το 3-0 στη Λιβαδειά και να στρέφεται στον Παναιτωλικό.

Η βαριά ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό άφησε έντονο προβληματισμό στον Άρη, που μπήκε από τη Δευτέρα (2/11) στη διαδικασία να αφήσει πίσω του το πισωγύρισμα της Λιβαδειάς και να στρέψει το βλέμμα του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση.

Το ζητούμενο πλέον για τους «κιτρινόμαυρους» είναι η άμεση αντίδραση, τόσο σε επίπεδο εικόνας και νοοτροπίας όσο και αποτελέσματος, με το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό το ερχόμενο Σάββατο (7/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» να αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απογοητευτική εμφάνιση στη Βοιωτία.

Το θετικό νέο από την προπόνηση στο Ρύσιο, που διεξήχθη κανονικά, παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχε η αίσθηση ότι θα δοθεί ρεπό (σ.σ. δόθηκε αύριο 3/11), ήταν η επιστροφή του Λορέν Μορόν στο κανονικό πρόγραμμα. Ο Ισπανός επιθετικός συμμετείχε στην προπόνηση και θέτει πλέον υποψηφιότητα για να επιστρέψει στο rotation του Μιχάλη Γρηγορίου ενόψει Παναιτωλικού.

Αντίθετα, ο Ούρος Ράτσιτς συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του θα κριθεί εντός της εβδομάδας, ενώ οι Μάνου Γκαρθία, Μπρούμα και Ματάρ Τιάμ ακολούθησαν τα δικά τους προγράμματα αποκατάστασης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Αποθεραπεία και αποκατάσταση για το πρώτο, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδι κατοχής μπάλας, τρεις εναντίον τριών με στόχο την αερόβια ικανότητα και έξι εναντίον έξι με στόχο την ανοχή στο γαλακτικό οξύ.

Ο Λορέν Μορόν συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό, ενώ οι Μάνου Γκαρθία, Μπρούμα και Ματάρ Τιάμ συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Τρίτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα έχουν ρεπό.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (04/11) στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό το ερχόμενο Σάββατο στο Κλεάνθης Βικελίδης (07/11, 19:30), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.»