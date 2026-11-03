Ο Νοά Φαντιγκά μετρά τρία διαδοχικά παιχνίδια εκτός αποστολής και στον Άρη αναζητούν την επόμενη μέρα μετά το πειθαρχικό περιστατικό.

Η υπόθεση του Νοά Φαντιγκά παραμένει ανοιχτή στον Άρη, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το πειθαρχικό παράπτωμα που τον έθεσε αρχικά εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, την 8η αγωνιστική της Super League.

Η ΠΑΕ είχε ενημερώσει τότε ότι ο Βέλγος μπακ υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα στην προπόνηση και έπειτα από απόφαση του Μιχάλη Γρηγορίου και της διοίκησης, έμεινε εκτός αποστολής.

Το θέμα όμως δεν έκλεισε εκεί. Ο Φαντιγκά δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ούτε για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ ούτε για την αναμέτρηση του Πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό. Συνολικά έχει μείνει εκτός σε τρία διαδοχικά παιχνίδια, γεγονός που δείχνει ότι η υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

Στον Άρη υπάρχει η σκέψη να γίνει νέα κουβέντα με τον ποδοσφαιριστή, ώστε να ξεκαθαρίσει αν μπορεί να υπάρξει η επόμενη μέρα.Το πρώτο βήμα αφορά τον ίδιο τον Φαντιγκά και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί όσα προηγήθηκαν. Να αντιληφθεί το λάθος και τον απερίσκεπτο τρόπο με τον οποίο λειτούργησε και μέσα από τη στάση του να δείξει ότι το περιστατικό μπορεί να μείνει πίσω.

Από εκεί και πέρα, θα είναι ο Γρηγορίου και οι συνεργάτες του εκείνοι που θα κληθούν να αποφασίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορεί να τον επανέλθει σταδιακά στις επιλογές. Ο προπονητής του Άρη έχει δείξει ότι σε θέματα πειθαρχίας λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες και δεν είναι διατεθειμένος να τους παρακάμπτει προς όφελος φυσικά όλου του γκρουπ.

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής που θα επιτρέψει στην υπόθεση να κλείσει και στον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς μέσα στην ομάδα.

Εδώ βέβαια μπαίνει στο κάδρο και η αγωνιστική παράμετρος, καθώς ο Άρης έχει περιορισμένες επιλογές στην αμυντική γραμμή, ενώ απέναντι στον Παναιτωλικό, για παράδειγμα, ο Σούταλο θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών. Ο Φαντιγκά παραμένει ένας ποδοσφαιριστής του ενεργού ρόστερ που μπορεί να δώσει λύσεις στο rotation και γι’ αυτό η εξέλιξη της υπόθεσής του αποκτά επιπλέον σημασία.