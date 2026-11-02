Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις της Super League.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet στις 11:30, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube και σας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ από όσα είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα της Basket League.

Αμέσως μετά, στις 13:30 ακολουθούν οι Galacticos by Elabet με live σχολιασμό για το αθηναϊκό ντέρμπι και τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων της 9ης αγωνιστικής, που ολοκληρώνεται σήμερα με ακόμα δύο αναμετρήσεις.

Στις 18:30 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Βόλο Εlabet στο Περιστέρι, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports prime. Τέλος, στις 19:30 η Καλαμάτα φιλοξενεί στη Νεάπολη τον Ηρακλή, σε ένα παιχνίδι που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Nova Sports 2.

Στο μεταξύ, μην χάσετε στις 18:30 το Gazzetta Magazino στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube με όλα τα νέα και live συνδέσεις.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας