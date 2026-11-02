Εκτός ο Πέλκας μετά την αρθροσκόπηση, δύσκολα ο Μιχαηλίδης, ενοχλήσεις Εντιαγέ και Τάισον, ενώ ο Λίσι ποντάρει στην επιστροφή του Λουσέ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης έφερε ικανοποίηση στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να μοιράζει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές του για τον χαρακτήρα και την αυταπάρνηση που έδειξαν στα δύσκολα σημεία του αγώνα. Ωστόσο, η προσοχή στρέφεται πλέον ακαριαία στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη», όπου ο Ιταλός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί μια σειρά από σοβαρούς πονοκεφάλους στο απουσιολόγιό του.

Πέρα από τις γνωστές και μακροχρόνιες απουσίες των Μεϊτέ, Σαρρή, Τσάλοφ, Άλι και Παβλένκα, τα νέα προβλήματα δημιουργούν επιπλέον πίεση στον σχεδιασμό της ομάδας.

Νοκ άουτ ο Πέλκας, εκτός και ο Μιχαηλίδης



Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο, καθώς οι θεραπείες των προηγούμενων ημερών δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τίθεται εκτός μάχης για το επόμενο διάστημα, με τον χρόνο αποκατάστασής του να υπολογίζεται περίπου στον ένα μήνα.

Οι πιθανότητες να είναι παρών ο Γιάννης Μιχαηλίδης -ο οποίος ταλαιπωρείται από θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στους προσαγωγούς και συνεχίζει το δικό του πρόγραμμα αποθεραπείας- είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Λογικά ο Έλληνας στόπερ θα επιστρέψει μετά την επικείμενη διακοπή του πρωταθλήματος

Ενοχλήσεις για Εντιαγέ και Τάισον



Στα προβλήματα της τελευταίας στιγμής προστέθηκε ο Σερίφ Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, αφού άνοιξε το σκορ απέναντι στους Αρκάδες, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το παιχνίδι λόγω ενοχλήσεων από χτύπημα που δέχθηκε στο γόνατο. Παράλληλα, ο Τάισον αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή στη θέση του Εντιαγέ. Η κατάσταση και των δύο ποδοσφαιριστών θα επανεκτιμηθεί στις προσεχείς προπονήσεις, οι οποίες θα κρίνουν αν θα προλάβουν να τεθούν στη διάθεση του προπονητή τους για το ταξίδι στο Φάληρο.

Αισιοδοξία για Λουσέ



Στον αντίποδα, το μοναδικό ευχάριστο νέο αφορά τον Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος έχει ανεβάσει ρυθμούς ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα από την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Αλέσιο Λίσι να εκφράζει την αισιοδοξία του για την παρουσία του στην αποστολή. «Είμαστε στο σημείο "θα παίξει, δεν θα παίξει". Πιστεύω όμως ότι τελικά θα είναι έτοιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.