Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ του Νίκολιτς που δεν κατέβηκε στο ΟΑΚΑ και καταλήγει στο συμπέρασμα πως με τέτοιες εμφανίσεις δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό...

Για μια ακόμη φορά η ΑΕΚ μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια προκάλεσε θλίψη με την εικόνα της, με τη νοοτροπία της, με τη τελική της συνολικά απόδοση. Η ομάδα του Νίκολιτς σε ένα ματς τελικό για την ίδια, ή έστω έτσι έπρεπε να το αντιμετωπίσει, δεν εμφανίστηκε καν στο ΟΑΚΑ και έχασε πριν καλά-καλά μπει στον αγωνιστικό χώρο. Διότι εκτός από το γκολ που δέχεται και το φανερώνει αυτό, είναι απαράδεκτη η νοοτροπία που παρουσιάζει στο σύνολο των εκτός έδρας αναμετρήσεων, κάτι το οποίο πρέπει να εμπεδώσει πλέον όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα και φυσικά πρώτα από όλους ο Σέρβος τεχνικός για να το περάσει στους κιτρινόμαυρους. Η αποψινή ήττα με 2-0 πρέπει να προκαλέσει αφύπνιση σε όλη την Ένωση και να σηματοδοτήσει την αλλαγή της κατάστασης εκτός έδρας... Δεν είναι απλά μια ήττα αλλά μια απογοητευτική εικόνα του Δικέφαλου σε όλη τη διάρκεια του αγώνα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως τελικός.

Για ένα ακόμη παιχνίδι εκτός έδρας, μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ του Νίκολιτς έχει κάκιστη (για να το θέσω κομψά και κολακευτικά) εικόνα, απόδοση και το κυριότερο νοοτροπία, γεγονός που δεν αφορά μόνο στο πρώτο γκολ που δέχτηκε. Αν εξαιρέσουμε ένα πεντάλεπτο στο οποίο έκανε και τη μοναδική της σοβαρή της ευκαιρία χάρη στη δημιουργία του Πήλιου και την κακή απόφαση του Μάγερ, δεν βρήκε την μπάλα για να τη στείλει στην εστία έστω, κακή τελική απόφαση από τον Κροάτη άσο. Γενικά σε όλο το πρώτο 45λεπτο όμως η πρωταθλήτρια δεν υπήρχε στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και δεν έβγαλε προσπάθεια τέτοια πού απαιτείται σε ντέρμπι. Δεύτερες μπάλες εξαφανισμένες, μονομαχίες χαμένες, κακές και επιπόλαιες αποφάσεις στο χτίσιμο επιθέσεων, ή πιο σωστά στην προσπάθεια να χτίσει τέτοιες. Απαράδεκτη νοοτροπία και εικόνα κλασικής φετινής εκτός έδρας ΑΕΚ για να είσαστε σωστοί.

Το γεγονός ότι ζούσε το παιχνίδι στην ανάπαυλα και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά το καλύτερο που συνέβη στον αγώνα για τον Δικέφαλο με την εικόνα που είχαν οι κιτρινόμαυροι. Κι αυτό συνέβη χάρη στον Μπρινιόλι στο σουτ του Λιβάι Γκαρσία και στην ίδια φάση στη τύχη γιατί το σουτ του Αντίνο πήγε στο δοκάρι. Υπήρξε και δεύτερο δοκάρι για τους πράσινους με τον πρώην άσο της ΑΕΚ, τον Γκαρσία, αλλά στη συγκεκριμένη στιγμή προηγήθηκε φάουλ μαρς του Φαν Ντρόχελεν πάνω στον Βάργκα κάτι που φάνηκε πεντακάθαρα όταν έδειξε ξανά τη φάση! Ωστόσο γενικά επαναλαμβάνω η Ένωση δεν είχε τύχη να βρει κάτι παραπάνω από αυτό που είχε στο πρώτο 45λεπτο, δηλαδή να πάει πίσω στο σκορ, ήταν δίκαιο απόλυτα βάση της εικόνας του αγώνα σε αυτό το σημείο.

Ήρθε το δεύτερο 45λεπτο για να επιβεβαιώσει πως οδεύουμε σε ένα ντέρμπι από την ΑΕΚ για παράδοση άνευ όρων και με άθλια εικόνα... Ακόμη και με παίκτη παραπάνω, απόλυτα δικαιολογημένα ελέω αποβολής του Κάνγκουα που έχασε ο elite διαιτητής, η αντίδραση από τον πάγκο ήταν απογοητευτική και κανείς δεν κατάλαβε τι ήθελε να παίξει η ομάδα. Προφανώς έφερε τον Κοϊτά δίπλα στον Μάνταλο στα χαφ αλλά πραγματικά είναι να απορεί κανείς με το ποια ήταν η ποδοσφαιρική σκέψη, τι θέλαμε να συμβεί στο χορτάρι, πώς επιδιώκουμε να αγωνιστούμε... Σε ένα ματς που έπρεπε να παίξει τελικό η Ένωση ήταν κατώτερη σε όλη τη διάρκεια και δίκαια έχασε ενώ πέρασε το μήνυμα της απόλυτης αμφισβήτησης για τον πρωταθλητισμό φέτος. Προφανώς και αυτό αντιστρέφεται από την ίδια την ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά μιλάμε και εστιάζουμε στο τώρα, στο σήμερα και η εικόνα είναι αυτή που οδηγεί τούτη τη περίοδο σε αυτό το συμπέρασμα αλλά είναι νωρίς...

Το παιχνίδι δε αυτό με τον Παναθηναϊκό είναι συνέχεια της κάκιστης διαχείρισης του τεχνικού τιμ από εκείνο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ μιας και πληγώθηκε από το δεξί άκρο της άμυνας και στα δύο γκολ! Πρώτα με τον Ρότα που σημειώναμε ότι δεν χρειάζεται να παίξει στην Θεσσαλονίκη αλλά και γενικά με το πώς πήγε να παίξει με πολλούς βασικούς δίχως λόγο και αιτία για ματς league phase Κυπέλλου. Έπειτα το ποδόσφαιρο είναι και δικαιο και εκεί που πονάς θα σε γονατίσει: η ΑΕΚ δεν υπήρχε στο ματς αλλά έχασε με δυο γκολ από το δεξί άκρο της άμυνάς της: λάθος ο άρρωστος και ανέτοιμος όπως αποδείχθηκε Ρότα και 1-0, λάθος του Γκεοργκίεφ και 2-0 για τους πράσινους. Παρεμπιπτόντως ο Βούλγαρος δεν φταίει σε κάτι που 'χει να παίξει από το Πανσερραϊκός - ΑΕΚ και που αποκτήθηκε για στόπερ!

Στη μεγάλη εικόνα με τέτοιες εμφανίσεις μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια δεν κάνεις πρωταθλητισμό...