Ο σαφώς ανώτερος Παναθηναϊκός, αν και αγωνίστηκε από το 70' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κάνγκουα, «γκρέμισε» το αήττητο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ την οποία νίκησε 2-0 και εδραιώθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πετύχει μία σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Superleague και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας μία δήλωση... τίτλου και στέλνοντας ταυτόχρονα τους «κιτρινόμαυρους» στο -7 (με ματς λιγότερο).

Οι «πράσινοι» σημείωσαν από ένα τέρμα στο ξεκίνημα κάθε ημιχρόνου, πρώτα με τον Τεττέη στο πρώτο λεπτό από κλέψιμο του Αντίνο κι έπειτα με τον Αργεντινό στο 49ο λεπτό ενώ είχαν και δύο δοκάρια με τους Αντίνο και Λιβάι Γκαρσία.

Η ΑΕΚ από την άλλη δεν έκανε καλή εμφάνιση απόψε στο ΟΑΚΑ κι έτσι ηττήθηκε δίκαια από το σύνολο του Νίστρουπ. Να σημειωθεί πως το «τριφύλλι» τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Κάνγκουα στο 70'.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αποφάσισε να κατεβάσει την ομάδα του μ' ένα 4-4-2, στο οποίο αυτή τη φορά έβαλε δύο... καθαρούς εξτρέμ. Στην εστία ήταν ο Πένια έχοντας μπροστά του τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν και στα πλάγια τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλος.

Στο «δίπολο» του κέντρου πήραν θέση οι Κάνγκουα και Καμαρά. Δεξιά ξεκίνησε ο Λιβάι Γκαρσία αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά την πρώην ομάδα του και αριστερά ο Αντίνο. Στην κορυφή αγωνίστηκαν οι Τεττέη και Ντέσερς.

Ο Μάρκο Νίκολιτς πήγε στο αγαπημένο του 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Μπρινιόλι. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Μουκουντί και Ρέλβας ενώ άκρα αυτής δεξιά πήρε θέση ο Ρότα και αριστερά ο Πήλιος.

Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο αποτελείτο από τους Βιτάλις και Μαρίν. Στα «φτερά» της επίθεσης ξεκίνησαν από δεξιά ο Μάγερ και αριστερά ο Ζουμπκόφ ενώ στην κορυφή βρέθηκαν οι Γιόβιτς καιξ Βάργκα.

Πίεση και γκολ στα 34'' με τον Τεττέη

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ονειρικό ξεκίνημα στο ντέρμπι. Οι «πράσινοι» πίεσαν ψηλά, ο Αντίνο έκλεψε, η μπάλα έφτασε στον Τεττέη κι εκείνος σούταρε από τα όρια της περιοχής, κερδίζοντας τον Μπρινιόλι για το 1-0 μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα.

Πέντε λεπτά μετά, ο Έλληνας έκλεψε τη μπάλα στον χώρο του κέντρου, έκανε την κούρσα κι έφτασε μέχρι την περιοχή, από τα όρια της οποίας εκτέλεσε έχοντας μπροστά του και γύρω συνολικά τρεις αντιπάλους, αλλά το τελείωμά του πήγε αρκετά άουτ.

Δύο δοκάρια για τον Παναθηναϊκό, χωρίς καθαρή ευκαιρία η ΑΕΚ

Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την ΑΕΚ ήταν στο 22ο λεπτό, όταν ο Πήλιος πέρασε τον Καλάμπρια σαν σταματημένο, αλλά στο καλό γύρισμα που έκανε δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη, με αποτέλεσμα να μην γίνει τελική για την «Ένωση».

Το ντέρμπι είχε καλό ρυθμό και δυνατές μονομαχίες, αλλά όχι πολλές φάσεις. Η επόμενη μεγάλη στιγμή άργησε περίπου ένα τέταρτο. Στο 38' ο Παναθηναϊκός έχασε διπλή ευκαιρία, όταν ο Τεττέη έδωσε στον Λιβάι, εκείνος έκανε λίγο ανοιχτό κοντρόλ, αλλά πρόλαβε και σούταρε μέσα από την περιοχή, ο Μπρινιόλι του είπε «όχι», η μπάλα έφτασε στον Αντίνο, που την έφερε στο δεξί και εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Ιταλού κίπερ της ΑΕΚ.

Τρια λεπτά μετά οι «πράσινοι» είχαν νέο δοκάρι. Ο Αντίνο πήρε τη μπάλα στα αριστερά από τον Φαν Ντρόνγκελεν, κινήθηκε παράλληλα κι έδωσε στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έκανε ένα ωραίο πλασέ στην κίνηση, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι του Μπρινιόλι.

Κάπως έτσι το 1-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους με τους «πράσινους» να νιώθουν άτυχοι που δεν βρήκαν ένα δεύτερο γκολ, αλλά δύο δοκάρια και τους «κιτρινόμαυρους» μέσα στο παιχνίδι, παρά την κακή τους εμφάνιση.

Ξανά το ίδιο σενάριο και στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, Αντίνο και 2-0

Στο 49' ο Κυριακόπουλος έδωσε τη μπάλα στον Αντίνο, αυτός έκλεισε και πάλι προς τα μέσα, αυτή τη φορά εκτέλεση στην κλειστή γωνία και νίκησε τον Μπρινιόλι για το 2-0 του Παναθηναϊκού, που έβαλε έτσι γερές βάσεις για τη νίκη.

Η πρώτη αντίδραση της ΑΕΚ ήρθε στο 64ο λεπτό, όταν ο νεοεισελθόντας Ζίνι είδε την πάσα του να κόβεται αρχικά από τον Καλάμπρια, αλλά στη συνέχεια την ξαναπήρε, σούταρε μέσα από την περιοχή και είδε τον Πένια αποκρούει με το ένα χέρι.

Οι ισορροπίες στο παιχνίδι άλλαξαν, όταν ο Κάνγκουα σε μία αψιμαχία με τον Κοϊτά, «τσίμπησε» από τον αντίπαλό του, αντέδρασε λανθασμένα, αφού τον κλώτσησε εκτός φάσης κι έτσι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στο 70ο λεπτό αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες και ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο αποχωρώντας.

Στο 78' η ΑΕΚ απείλησε με μία κεφαλιά του Γιόβιτς από κόρνερ του Μάνταλου, που πέρασε αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Πένια. Στο 86' ήταν η σειρά του Ζίνι να απειλήσει, όταν ο Κουτέσα έκανε τη σέντρα, εκείνος έπιασε ένα πλασέ στην κίνηση, η μπάλα κάπου βρήκε και πέρασε λίγο έξω από την εστία του Ισπανού κίπερ σε κόρνερ.

Η «Ένωση» δεν είχε άλλες καλές στιγμές μέχρι το τέλος κι έτσι το «τριφύλλι» μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 2-0 κάνοντας το 8/9 στο ελληνικό πρωτάθλημα και αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» επτά βαθμούς πίσω από την κορυφή.

MAN OF THE MATCH: Σαντίνο Αντίνο. Τρομακτική εμφάνιση από το Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Τα έκανε όλα, ήταν άλυτος γρίφος για την άμυνα της ΑΕΚ και είχε την απόλυτη ουσία που οδήγησε τους Αθηναίους στη νίκη. Από δικό του κλέψιμο-ασίστ, ο Τεττέη άνοιξε το σκορ για το 1-0. Με απίθανο σλάλομ και υπέροχο τελείωμα έγραψε το 2-0 για την ομάδα του. Απλά... καταπληκτικός!

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος κεντρικός μέσος έκανε σπουδαίο ματς, κέρδισε πολλές και σημαντικές μάχες στη μεσαία γραμμή, ήταν το... μυαλό για το σύνολο του Νίστρουπ.

Στην ίδια κατηγορία και οι δύο στόπερ των νικητών, ο Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Θα ήταν άδικο να βάλουμε εδώ έναν παίκτη της ΑΕΚ και όχι... όλη την ΑΕΚ. Η Ένωση του Νίκολιτς παρουσιάστηκε αγνώριστη σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι, δεν είχε ούτε έναν διακριθέντα και όταν σε ένα ολόκληρο ντέρμπι έχεις μία μεγάλη στιγμή, αυτό λέει τα πάντα για την εικόνα σου.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Λάζαρος Ρότα έκανε ένα ''πούλημα'' της μπάλας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, δεν είδε τον Σαντίνο Αντίνο και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στην ίδια κατηγορία και ο Κάνγκουα, ο οποίος εκτός φάσης στο 70' χτύπησε τον Κοϊτά και είδε την απευθείας κόκκινη από τον διαιτητή της αναμέτρησης.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Γιαμπλόνσκι έκανε μια καλή διαιτησία απόψε στο ΟΑΚΑ. Με την βοήθεια του VAR, διαπίστωσε την κλωτσιά εκτός φάσης του Κάνγκουα και απέβαλλε τον διεθνή μέσο του Τριφυλλιού. Κατά τα άλλα ήταν δίκαιος στον πειθαρχικό έλεγχο και κράτησε το παιχνίδι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πολύ ανώτερος απόψε της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαντίνο Αντίνο που είχε γκολ και ασίστ πήρε το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του φετινού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Νίστρουπ ήταν εξαιρετική, εκείνη του Νίκολιτς κακή και με σχετική ευκολία το Τριφύλλι πήρε το αθηναϊκό ντέρμπι.

Ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος (70' Σαλάχ-Εντίν), Κάνγκουα, Καμαρά, Λιβάι Γκαρσία (70' Λουζά), Αντίνο, Τεττέη (80' Ραστόντερ), Ντέσερς (56' Ταμπόρδα).

ΑΕΚ (πρ. Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα (46' Γκεοργκίεφ), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (74' Μάνταλος), Βιτάλις (84' Κουτέσα), Μάγερ (54' Ζίνι), Ζούμπκοφ (46' Κοϊτά), Γιόβιτς, Βάργκα.