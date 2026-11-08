ΑΕΚ: Φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕ Λεμεσού στις 16 Νοεμβρίου σε φιλικό παιχνίδι, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σέντρα στις 12:00.
Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων για τον Νοέμβριο με τη νίκη επί του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πλέον οι πρωταθλητές έχουν χρόνο για να ξεκουραστούν και παράλληλα να προετοιμαστούν την τελική ευθεία του 2026.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Δικέφαλος θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την ΑΕ Λεμεσού, στη Νέα Φιλαδέλφεια, την επόμενη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 12:00.
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