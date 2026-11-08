Βιτάλις: «Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως απέναντι στην Ρεάλ μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε»

Οι δηλώσεις του Μίλαν Βιτάλις στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ αν και δυσκολεύτηκε επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε με ανατροπή του Λεβαδειακού, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μίλαν Βιτάλις ήρθε από τον πάγκο κόντρα στους Βοιωτούς και στις δηλώσεις του στη Magenta TV τόνισε πως είναι φυσιολογικό ο Δικέφαλος να δυσκολεύεται σε κάποια εντός έδρας ματς, ενώ ξεκαθάρισε πως με ανάλογη εμφάνιση με αυτή με τη Ρεάλ οι πρωταθλητές μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε.

Οι δηλώσεις του Μίλαν Βιτάλις

«Νομίζω ότι είχαμε την υπεροχή κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα. Συμβαίνει καμία φορά, δέχεσαι ένα γκολ, αλλά γνωρίζουμε την ποιότητα της ομάδας. Κάποιες φορές οι νίκες δεν έρχονται εύκολα αλλά γνωρίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να δώσουμε περισσότερα αλλά είναι φυσιολογικό κάποιες φορές να υποφέρουμε στην έδρας. Ξέρουμε όμως την ποιότητα της ομάδας, τι μπορούμε να κάνουμε, τι έχουμε κάνει».

Για την κούραση από το Champions League:

«Μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα ματς. Λίγες μέρες πριν παίξαμε με τη Ρεάλ και είναι φυσιολογικό. Αν συνεχίσουμε να παίζουμε όπως απέναντι στην Ρεάλ μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε. Η ομάδα μας δεν σταματά διεκδικεί το καλύτερο σε όλους τους διοργανώσεις και να κατακτήσουμε τίτλους».