Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, αλλά τελικά το γκολ του Μύθου στο 87' λειτούργησε λυτρωτικά για τον Δικέφαλο του Βορρά που πήρε τη νίκη με 2-1. Σκόραραν και οι Εντιαγέ και Κιμπιόκα, κόκκινες για Κένι και Μπρόνσον. Απίθανη επέμβαση Μοναστηρλή στο 92'!

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Εντιαγέ, έχασε τον έλεγχο και χρειάστηκε το γκολ του Μύθου και μια σπουδαία επέμβαση του Μοναστηρλή στο 92’ για να λυγίσει τον Αστέρα AKTOR.

Ο Δικέφαλος θέλει να χτίσει ένα μομέντουμ και έδειξε χαρακτήρα απόψε στην Τούμπα. Οι παίκτες του κατέθεσαν ψυχικά αποθέματα και πάλεψαν μέχρι τέλους σε ματς που «στράβωσε».

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Αλέσιο Λίσι επέμεινε στο 4-4-2 του αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΚ, διατηρώντας το δίδυμο Μπάνζα – Εντιαγέ στην επίθεση. Ο Σορετίρε εξαργύρωσε την καλή του εμφάνιση στο Κύπελλο και ξεκίνησε αριστερά, με τον Ζίβκοβιτς δεξιά και τους Σανταμαρία, Ζαφείρη στον άξονα. Ο Μοναστηρλής παρέμεινε στην εστία, πίσω από τους Κένι, Χατζηδιάκο, Ντιέγκο Κόστα και Γιαννούλη.

Ο Αστέρας AKTOR, με υπηρεσιακό προπονητή τον Γιάννη Κοντοέ μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου και χωρίς τους Μπαρτόλο, Ριέρα, παρατάχθηκε με 4-2-3-1. Ο Παπαδόπουλος βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα και Κώτσιρα στην άμυνα. Οι Έντερ, Κουρμπέλης αποτέλεσαν το δίδυμο των χαφ, με τους Ρικαρντίνιο, Ορόσκο και Κιμπιόκα πίσω από τον Μακέντα.

Από το γρήγορο γκολ στην ισοφάριση

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στο 8ο λεπτό πήρε προβάδισμα. Ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Εντιαγέ στο ύψος της μικρής περιοχής και ο Σενεγαλέζος με σουτ έκανε το 1-0, στο ίδιο λεπτό που είχε σκοράρει ο Μπάνζα απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν με ένταση, φτάνοντας εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Στο 13’ ο Παπαδόπουλος έδιωξε σε κόρνερ το δυνατό σουτ του Ζαφείρη από πλάγια θέση, ενώ στο 24’ αντέδρασε σωστά και στην προσπάθεια του Κένι.

Μέχρι το ημίωρο ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο, απειλούσε από τις πτέρυγες και τις στατικές φάσεις, χωρίς να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Εξαίρεση η φάση του 15’, όταν ο Κιμπιόκα έχασε το κοντρόλ σε πλεονεκτική θέση, έπειτα από γρήγορη μετάβαση των φιλοξενούμενων.

Μετά το 30’, όμως, ο ρυθμός των γηπεδούχων έπεσε αισθητά. Ο Αστέρας πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισαν να φαίνονται οι δυσκολίες προσαρμογής του ΠΑΟΚ στις αμυντικές απαιτήσεις του 4-4-2. Οι αποστάσεις μεγάλωσαν, η πίεση περιορίστηκε και οι Αρκάδες βρήκαν την ευκαιρία να επιστρέψουν.

Στο 39’ ο Έντερ εκτέλεσε φάουλ και ο Κιμπιόκα με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, τιμωρώντας την αδυναμία των γηπεδούχων να διατηρήσουν την ένταση και τον έλεγχο του πρώτου ημιώρου.

Αποβολές, Μύθου και η σωτήρια επέμβαση

Ο ΠΑΟΚ μπήκε ξανά με επιθετική διάθεση. Ο Εντιαγέ απείλησε στο 48’, ενώ στο 51’ ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εξαιρετική απόκρουση στο δυνατό σουτ του Σανταμαρία.

Στο 64’ ο Κένι έχασε το κοντρόλ και στην προσπάθειά του να ανακτήσει την μπάλα έπεσε δυνατά στα πόδια του Κουρμπέλη. Ο Ματσούκας του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες.

Ο Λίσι προχώρησε αμέσως σε τριπλή αλλαγή, περνώντας τους Ελουστόντο, Γιάκιτς και Μύθου αντί των Σορετίρε, Ζαφείρη και Εντιαγέ. Ο Ελουστόντο κάλυψε το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μύθου να αναλαμβάνει ρόλο στην επίθεση. Ο Σορετίρε, πάντως, δεν δικαιολόγησε την επιλογή του στο αρχικό σχήμα, έχοντας περιορισμένη προσφορά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Η αριθμητική υπεροχή του Αστέρα δεν κράτησε πολύ. Ο Μπρόρσον δέχθηκε δύο κίτρινες κάρτες, στο 67’ και στο 73’, αφήνοντας και τους φιλοξενούμενους με δέκα.

Στο 78’ ο Μπάνζα έχασε τεράστια ευκαιρία, όταν μετά το κόρνερ του Ζίβκοβιτς βρέθηκε φάτσα με την εστία, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Τη λύση έδωσε ο Μύθου. Η επιμονή του Ζίβκοβιτς κράτησε ζωντανή τη φάση, ο Μπάνζα σούταρε και ο Παπαδόπουλος έχασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Ο νεαρός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το λάθος και την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1.

Ο τελευταίος λόγος ανήκε στον Μοναστηρλή. Στο 92’ ο Παπακανέλλος απείλησε με σουτ, αλλά ο νεαρός τερματοφύλακας πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση, κρατώντας το προβάδισμα και τους τρεις βαθμούς για τον ΠΑΟΚ.

MVP: Ο Ζίβκοβιτς δημιούργησε το 1-0, είχε συμμετοχή στη φάση του δεύτερου γκολ και αποτέλεσε τη σταθερότερη επιθετική απειλή.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Μύθου πέτυχε το νικητήριο γκολ και ο Μοναστηρλής κράτησε το 2-1 με εκπληκτική απόκρουση στο 92’.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Σορετίρε δεν δικαιολόγησε την επιλογή του Λίσι. Περιορισμένη επιθετική προσφορά και δυσκολίες στην αμυντική λειτουργία του 4-4-2.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Παπαδόπουλος έχασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του στο σουτ του Μπάνζα, δίνοντας στον Μύθου την ευκαιρία να σκοράρει.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ματσούκας απέβαλε με δεύτερη κίτρινη τον Κένι στο 64’ και τον Μπρόρσον στο 73’, αφήνοντας τις ομάδες με δέκα.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ πήρε το τρίποντο, αλλά το 4-4-2 εξακολουθεί να παρουσιάζει αμυντικά προβλήματα. Ζίβκοβιτς, Μύθου και Μοναστηρλής έκαναν τη διαφορά.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα (85’ Καμαρά), Γιαννούλης, Σανταμαρία (80’ Τέιλορ), Ζαφείρης (68’ Γιάκιτς), Ζίβκοβιτς, Σορετίρε (68’ Ελουστόντο), Μπάνζα, Εντιαγέ (68’ Μύθου).

Αστέρας AKTOR (Γιάννης Κοντοές): Παπαδόπουλος, Μέντες, Μπρόρσον, Σίλβα, Κώτσιρας, Έντερ, Κουρμπέλης, Ρικαρντίνιο (62’ Μπουζούκης), Ορόσκο (75’ Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (75’ Λάσκαρης), Μακέντα.