Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Αστέρα με τα γκολ των Εντιαγέ και Μύθου σε ματς που είχε στο σύνολο 2 αποβολές.

Οι Εντιαγέ και Μύθου ήταν οι 2 σκόρερ της ομάδας του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα. Ο Αστέρας είχε κάνει προσωρινά το 1-1 με τον Κιπιόκα και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την αποβολή του Κένι για να ακολουθήσει μετά αυτή του Μπρόνσον για τον Αστέρα.

