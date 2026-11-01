ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης: Τα Highlights του 2-1 στην Τούμπα
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Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-1 του Αστέρα με τα γκολ των Εντιαγέ και Μύθου σε ματς που είχε στο σύνολο 2 αποβολές.
Οι Εντιαγέ και Μύθου ήταν οι 2 σκόρερ της ομάδας του ΠΑΟΚ κόντρα στον Αστέρα. Ο Αστέρας είχε κάνει προσωρινά το 1-1 με τον Κιπιόκα και ενώ ο ΠΑΟΚ είχε την αποβολή του Κένι για να ακολουθήσει μετά αυτή του Μπρόνσον για τον Αστέρα.
@Photo credits: eurokinissi, ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
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