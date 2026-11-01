ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης: Αποβλήθηκε ο Κένι, εκτός με Ολυμπιακό
Διπλό πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι. Στο 63ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR, με το σκορ στο 1-1, ο Τζόντζο Κένι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Δημήτρη Κουρμπέλη.
Ο Άγγλος μπακ λόγω της αποβολής του θα χάσει το μεγάλο παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής μεταξύ των Θεσσαλονικιών και του Ολυμπιακού στο Φάληρο (8/11, 21:00).
Οι αριθμητικές ισορροπίες στο ματς της Τούμπας αποκατατστάθηκαν στο 73ο λεπτό, καθώς ο Φρανζ Μπρόρσον αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα έξι λεπτών.
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