O Τζόντζο Κένι αποβλήθηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR και συνεπώς θα χάσει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Διπλό πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι. Στο 63ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα AKTOR, με το σκορ στο 1-1, ο Τζόντζο Κένι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ο Άγγλος μπακ λόγω της αποβολής του θα χάσει το μεγάλο παιχνίδι της ερχόμενης αγωνιστικής μεταξύ των Θεσσαλονικιών και του Ολυμπιακού στο Φάληρο (8/11, 21:00).

Οι αριθμητικές ισορροπίες στο ματς της Τούμπας αποκατατστάθηκαν στο 73ο λεπτό, καθώς ο Φρανζ Μπρόρσον αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα έξι λεπτών.