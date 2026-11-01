Λίσι: «Τον χαρακτήρα που δείξαμε να τον δείχνουμε πάντα για χάρη των μεγάλων φιλάθλων μας»

Ο τεχνικός του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λίσι, μίλησε στη NOVA για το 2-1 του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας.

Μεταξύ άλλων ο Λίσι τόνισε στη NOVA για τον αγώνα του ΠΑΟΚ: «Περιμέναμε τη στιγμή μας για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Μπορούμε να παίξουμε πιο καλά ή χειρότερα αλλά αυτόν τον χαρακτήρα που δείξαμε σήμερα πρέπει να τον δείχνουμε πάντα για χάρη των μεγάλων φιλάθλων μας. Μπορέσαμε να διαχειριστούμε τα λεπτά που είχε ευκαιρίες ο αντίπαλος».