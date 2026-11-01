Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Το μαρκάρισμα του Βάργκα στον Πένια
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Ο Βάργκα στο 13' έσπρωξε τον Πένια και οι πράσινοι ζήτησαν κίτρινη.
Στο 13' του ντέρμπι ο Βάργκα πίεσε ψηλά, ο Πένια πάσαρε και δέχθηκε το σπρώξιμο του φορ της ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Οι πράσινοι ζήτησαν κίτρινη, ωστόσο, ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι καταλόγισε απλά το φάουλ.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: eurokinissi
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