Ο Βάργκα στο 13' έσπρωξε τον Πένια και οι πράσινοι ζήτησαν κίτρινη.

Στο 13' του ντέρμπι ο Βάργκα πίεσε ψηλά, ο Πένια πάσαρε και δέχθηκε το σπρώξιμο του φορ της ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Οι πράσινοι ζήτησαν κίτρινη, ωστόσο, ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι καταλόγισε απλά το φάουλ.

Δείτε τη φάση