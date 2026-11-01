Ο Λεβαδειακός μετά από 8 αγωνιστικές χωρίς να σκοράρει πέτυχε 3 γκολ στον Άρη και πήρε τη πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Έχοντας μηδέν γκολ σε 8 αγώνες, ο Λεβαδειακός μπήκε στο ματς με τον Άρη σαν να είναι τελικός. Έναν τελικό που οι Βοιωτοί κέρδισαν επικρατώντας με 3-0 και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα. Στον αντίποδα οι «κίτρινοι» μετά από τρεις σερί νίκες, γνώρισαν την ήττα και μάλιστα με κάτω τα χέρια. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.