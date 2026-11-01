Γρηγορίου: «Πήραμε αυτό ό,τι δικαιούμαστε»

Ο τεχνικός του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό ανέφερε πως η ομάδα του πήρε αυτό που δικαιούταν από το ματς αυτό.

Ο Άρης μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό, ο οποίος στις 8 πρώτες αγωνιστικές δεν είχε πετύχει ούτε γκολ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μιχάλης Γρηγορίου μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Πήραμε ό,τι δικαιούμαστε. Μία πολύ άσχημη εμφάνιση. Όλοι οι παίκτες ήταν σε άσχημη μέρα. Είναι το χειρότερο παιχνίδι από τη μέρα που ήρθα στην ομάδα. Προσπάθησα να εξηγήσω στα παιδιά ότι ο Λεβαδειακός θα προσπαθήσει να αντιδράσει και ότι αν δεν ερχόμασταν για μάχη, δεν θα είχαμε μεγάλη τύχη και αυτό ακριβώς συνέβη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη από τον κόσμο. Είναι ντροπιαστική αυτή η εμφάνιση για όλους μας».