Ο Λεβαδειακός χρειάστηκε 772 λεπτά στην τρέχουσα Super League για το πρώτο του γκολ, το οποίο πέτυχε ο Γιώργος Νίκας για το 1-0 επί του Άρη.

Ο Γιώργος Νίκας έβαλε τέλος στην «αφλογιστία» του Λεβαδειακού! Ο Έλληνας χαφ άνοιξε το σκορ για τους Βοιωτούς στο 8ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Άρη, με διαγώνιο σουτ έπειτα από ασίστ του Κωστή και πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους στην τρέχουσα Super League.

Στο 9ο παιχνίδι τους στο πρωτάθλημα και ύστερα από 772 αγωνιστικά λεπτά ο Λεβαδειακός κατάφερε να «συνδεθεί» για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα με τα αντίπαλα δίχτυα.

Oι Βοιωτοί είχαν να σκοράρουν στη Super League από τις 13 Μαΐου και τη νίκη τους με 3-2 επί του ΟΦΗ για τα Play Offs 5-8. Tότε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου είχε σκοράρει τρία γκολ στις καθυστερήσεις με τους Οζέγκοβιτς (90+2'), Νίκα (90+4) και Πεντρόσο (90+10'), ο οποίος είχε βάλει το τελευταίο γκολ της ομάδας της Λιβαδειάς στο πρωτάθλημα μέχρι να σκοράρει ο Νίκος κόντρα στον Άρη.