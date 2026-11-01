Ο Βάσκος τεχνικός αφιέρωσε αρκετή ώρα στην ανάλυση των φάσεων που απέφεραν τα 2 γκολ της ομάδας της Κηφισιάς στο 2-3 του Ολυμπιακού το Σάββατο.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ένας προπονητής που μιλά σχεδόν κάθε μέρα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν αποτέλεσε λοιπόν καμία έκπληξη το γεγονός ότι μίλησε στους ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών μετά το 2-3 με την Κηφισιά.

Ο Βάσκος έριξε για τα καλά το βάρος στο διάστημα που το 0-2 έγινε 2-2. Έδωσε έμφαση στα 2 γκολ που δέχθηκε ο Ολυμπιακός.

Στο 1-2 η φάση του γκολ της Κηφισιάς ξεκινά σχεδόν από το κέντρο. Ο Σα πηγαίνει με λάθος τρόπο στον αντίπαλό του, η μπάλα στη συνέχεια βγαίνει προς τον Εμπουλά που μπροστά από 2 παίκτες κάνει το 1-2. Ο μόνος παίκτης που πηγαίνει να κάνει άμυνα είναι ο Πιρόλα.

Στο 2-2 η φάση ξεκινά από τα άκρα. Ο Ζέλσον έχει σε απόσταση τον αντίπαλό του, ο Τικνιζάν χάνει τον Εμπουλά που κάνει τη σέντρα και ο Πέντερσεν χάνει τελείως τον Ζέρσον που σκοράρει.

Κατά τα άλλα ο Ισπανός κόουτς συνεχάρη τους παίκτες του και για τον χαρακτήρα που έβγαλαν στο τέλος και για το 9 στα 9: «Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι βγάλαμε χαρακτήρα μετά το 2-2. Από το 0-2 στο 2-2 δεν είχαμε καλές αντιδράσεις αλλά μετά επιμείναμε και σκοράραμε για το γκολ της νίκης.

Είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση αυτοί οι 3 βαθμοί για εμάς. Επίσης παίζει μεγάλο ρόλο ότι η ομάδα μετράει εννιά συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις που παίζουμε. Είναι σπουδαίο για όλους μας και για τη ψυχολογία της ομάδας. Θα πρέπει δε στα επόμενα ματς να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και προσεκτικοί».