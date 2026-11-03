Ολυμπιακός: Τετ-α-τετ Φορτούνη με Λαρεντζάκη πριν την αναχώρηση για Ρεν

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Τετ-α-τετ Φορτούνη με Λαρεντζάκη πριν την αναχώρηση για Ρεν
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Λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Ρεν της Γαλλίας, ο Κώστας Φορτούνης είχε μία ευχάριστη συνάντηση με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στο αεροδρόμιο. Αποστολή στο Ρέν: Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός πέταξε για το Ρεν της Γαλλίας για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα για το Europa League και στο αεροδρόμιο, η αποστολή των Πειραιωτών έπεσε πάνω σε αυτήν της μπασκετικής ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Σζομπαθέλι.

Ο Κώστας Φορτούνης είχε ένα όμορφο τετ-α-τετ με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τους δύο αθλητές να τα λένε σε ωραίο κλίμα λίγο πριν αναχωρήσουν το καθένας με την αποστολή του.

@Photo credits: eurokinissi
     

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