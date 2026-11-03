Ολυμπιακός: Τετ-α-τετ Φορτούνη με Λαρεντζάκη πριν την αναχώρηση για Ρεν
Ο Ολυμπιακός πέταξε για το Ρεν της Γαλλίας για την αναμέτρηση με την τοπική ομάδα για το Europa League και στο αεροδρόμιο, η αποστολή των Πειραιωτών έπεσε πάνω σε αυτήν της μπασκετικής ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Σζομπαθέλι.
Ο Κώστας Φορτούνης είχε ένα όμορφο τετ-α-τετ με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, με τους δύο αθλητές να τα λένε σε ωραίο κλίμα λίγο πριν αναχωρήσουν το καθένας με την αποστολή του.
🔴⚪️ 🦅 Λαρεντζάκης και Φορτούνης τα λένε πριν τις ευρωπαϊκές αποστολές! Αποστολή στη Ρεν: Δημήτρης Τομαράς https://t.co/gmoD07PMHU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2026
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