Πετρόπουλος - Γκαλίτσιος στο Gazzetta Magazino: «Σε σύγχυση ο Νίκολιτς»
Η παρέα του Gazzetta Magazino ανέλυσε τα όσα πήγαν λάθος για την ΑΕΚ στο πρόσφατο παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και σχολίασαν τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς από τα ματς του Κυπέλλου και ύστερα.
Ο Αντώνης Πετρόπουλος χαρακτήρισε ως λάθος την απόφαση του Σέρβου να μην ξεκουράσει τους Πήλιο και Ρότα, μια απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα την καταπόνησή τους και κατ'επέκταση το αρνητικό αποτέλεσμα απέναντι στους Πράσινους.
Στη συνέχεια ο Γιώργος Γκαλίτσιος υποστήριξε ότι δεν χρειαζόταν ο Νίκολιτς να επιπλήξει τον Ρότα, δεδομένου ότι ήταν ένας από τους παίκτες που έπρεπε να έχουν ξεκουραστεί περισσότερο λόγω της ίωσης, με τον Πετρόπουλο να παραδέχεται πως ο προπονητής της ΑΕΚ είναι σε σύχγυση το τελευταίο διάστημα.
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