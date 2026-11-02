Ο νέος προπονητής του Αστέρα Aktor, Γκονσάλο Φέιο, έχει στο παλμάρε του μία σπουδαία νίκη επί της Τσέλσι στo Stamford Bridge, από όταν βρισκόταν στο πάγκο της Λέγκια Βαρσοβίας.

Ο Αστέρας Aktor κινήθηκε πολύ γρήγορα για την αντικατάσταση του Γιώργου Αντωνόπουλου και φαίνεται πως βρήκε τον εκλεκτό στο πρόσωπο του Γκονσάλο Φέιο.

Πρόκειται για έναν 36χρονο Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος έχει διαγράψει σημαντική πορεία, κυρίως στην Πολωνία. Έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στις Μότορ Λούμπλιν (2022-24), Λέγκια Βαρσοβίας (2024-25) και Ραντόμιακ (2025-26), ενώ τον περασμένο Μάρτιο ανέλαβε την Τοντέλα, η οποία βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση, χωρίς τελικά να καταφέρει να την κρατήσει στην Primeira Liga.

Ο νεαρός Ίβηρας τεχνικός έχει αρκετές διακρίσεις στο παλμάρε του, κυρίως με τη Λέγκια, με την οποία κατέκτησε δύο κύπελλα Πολωνίας και έφτασε μέχρι τους «8» του Conference League όπου αποκλείστηκε από τη Τσέλσι.

Οι Λονδρέζοι επικράτησαν μέσα στην Πολωνική πρωτεύουσα με 3-0, με την ομάδα του Φέιο να ταξιδεύει στο Stamford Bridge, γνωρίζοντας ότι η υπόθεση πρόκριση είναι πολύ δύσκολη.

Οι Πολωνοί πράγματι αποκλείστηκαν με συνολικό σκορ 4-2 από την μετέπειτα πρωταθλήτρια του θεσμού, ωστόσο πραγματοποίησαν μία πολύ μεγάλη εμφάνιση μέσα στην Αγγλία και κατάφεραν να φύγουν με το «διπλό» (1-2), κερδίζοντας έναν από τους πιο ακριβούς συλλόγους στον πλανήτη.