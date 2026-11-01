Κόντης: «Μας αιφνιδίασε ο Παναιτωλικός, ήμασταν τυχεροί στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά αξίζαμε τη νίκη»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη νίκη του ΟΦΗ επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο με 1-0.

Ο ΟΦΗ μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ πανηγύρισε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα, καθώς επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, με 1-0. Ο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του στάθηκε στο καλό διάστημα του Τίτορμου και τόνισε πως συνολικά η ομάδα του ήταν εκείνη που άξιζε το τρίποντο.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

«Δεν μπήκαμε πολύ καλά, ο Παναιτωλικός έκανε δύο καλές ευκαιρίες και αγωνίστηκε με τον ίδιο σχηματισμό με εμάς, κάτι που μας δημιούργησε δυσκολίες.

Βρήκαμε τον τρόπο να ηρεμήσουμε, να βάλουμε την μπάλα κάτω, να δημιουργήσουμε. Έλεγα στα παιδιά ότι θα βρούμε το γκολ, να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι.

Ήταν δύσκολο το σημερινό παιχνίδι, γιατί ο Παναιτωλικός ήθελε πολύ τη νίκη, είχε πίεση και μας την έβαλε και εμάς. Εμείς, όμως, αντέξαμε ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο και όσο περνούσε η ώρα ήμασταν η ομάδα που άξιζε να πάρει τη νίκη».

Η συνέντευξη Τύπου του Χρήστου Κόντη

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ξέραμε πως είχαμε ν αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που προερχόταν από πέντε αντεπιτυχή αποτελέσματα, ήθελε πάση θυσία τη νίκη. Μπήκε δυνατά, μας αιφνιδίασε στην αρχή, ήμασταν τυχεροί στο πρώτο δεκάλεπτο, ελέγξαμε τον ρυθμό, ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Είχαμε υπομονή και σκοράραμε ένα υπερπολύτιμο γκολ που μας δίνει τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς για την συνέχεια».

Για το αν έπαιξε ρόλο η αποβολή του Προδρομίτη: «Σίγουρα μας βοήθησε η αποβολή γιατί είχαμε πιο εύκολη την κυκλοφορία επειδή μέχρι το 65′ ο Παναιτωλικός προσπαθούσε να πιέσει πιο ψηλά, φτάναμε πιο δύσκολα στο επιθετικό τρίτο. Μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις και είμαι πολύ χαρούμενος με την υπομονή που είχαμε γιατί δεν το πιέσαμε, το βγάλαμε και το κερδίσαμε όπως ήθελα να το κερδίσουμε».

Για τις υποχρεώσεις του ΟΦΗ σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Δεν μιλάμε για απλά παιχνίδια στην Ευρώπη όμως όλα τα παιδιά έχουν βγάλει τρομερή ενέργεια, θέλουν ν’ αποδείξουν πρώτα στους εαυτούς τους ότι αξίζουν να βρίσκονται σε αυτήν την διοργάνωση. Ευτυχώς έχουμε τέσσερις μέρες για να ξεκουραστούμε. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι με την Χαποέλ γιατί αν κερδίσουμε, μπαίνουμε για τα καλά στον στόχο μας, θα τα δώσουμε όλα και με όλο μας το είναι. Πιστεύω πως το Ελλάδα – Ευρώπη είναι καλό γιατί ξεπερνάς με ένα άλλο παιχνίδι, ένα κακό αποτέλεσμα».