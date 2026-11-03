Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα με τη Ρεν για το Europa League. Αποστολή στο Ρεν: Δημήτρης Τομαράς.

Όλα έτοιμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέταξε για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα κόντρα στη Ρεν (4/11, στις 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και με μοναδικό στόχο το 4/4.

Στο αεροδρόμιο και πριν την αναχώρηση, οπαδοί του Ολυμπιακού αντιλήφθηκαν την ερυθρόλευκη αποστολή και δεν δίστασαν να ζητήσουν αυτόγραφα και φωτογραφίες από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ενώ φώναξαν και συνθήματα για διπλό στη Γαλλία.

Την ίδια στιγμή, βρέθηκε άνθρωπος ακόμα και με φανέλα της... Πόρτο για αυτόγραφα όπως και επιβάτες από το Λίβανο προκειμένου να φωτογραφηθούν και να δουν από κοντά την ομάδα των Πειραιωτών.

Να θυμίσουμε ότι ο Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες