Ρεν - Ολυμπιακός: «Πέταξε» για Γαλλία με στόχο το 4/4
Όλα έτοιμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέταξε για τη Γαλλία ενόψει του αγώνα κόντρα στη Ρεν (4/11, στις 17:30) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League και με μοναδικό στόχο το 4/4.
Στο αεροδρόμιο και πριν την αναχώρηση, οπαδοί του Ολυμπιακού αντιλήφθηκαν την ερυθρόλευκη αποστολή και δεν δίστασαν να ζητήσουν αυτόγραφα και φωτογραφίες από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ενώ φώναξαν και συνθήματα για διπλό στη Γαλλία.
Την ίδια στιγμή, βρέθηκε άνθρωπος ακόμα και με φανέλα της... Πόρτο για αυτόγραφα όπως και επιβάτες από το Λίβανο προκειμένου να φωτογραφηθούν και να δουν από κοντά την ομάδα των Πειραιωτών.
Να θυμίσουμε ότι ο Αλγκουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Γκονζάλες
🔴✈️ Η αποστολή του Ολυμπιακού «ταξιδεύει» στην Γαλλία για την μεγάλη αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με την Ρεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League Αποστολή στη Ρεν: Δημήτρης Τομαράς https://t.co/d6dyrBpn3E— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 3, 2026
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